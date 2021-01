Castellammare, cluster in un bar: positivi tutti i dipendenti

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) – Un altro cluster, dopo quello di Crocevie e Crocci a Valderice, è scoppiato in questi giorni in provincia di Trapani. A Castellammare del Golfo, tutti i dipendenti (circa 15) di un noto bar nel centralissimo Viale Umberto sono risultati positivi al Covid19. Anche molti parenti dei collaboratori dell’attività sono risultati positivi al tampone. La notizia è stata confermata dal primo cittadino Nicola Rizzo che, comprensibilmente, ha manifestato forte preoccupazione per “il focolaio” invitando i propri concittadini a mantenere alta l’attenzione verso le precauzioni anticoronavirus disposte dalle autorità; a maggior ragione in queste settimane dove da più parti si paventa una “terza ondata”.

Il sindaco è in stretto contatto con i vertici dell’Asp e la situazione è tenuta sotto stretta osservazione.