Renzi ritira le ministre, si apre la crisi di governo

Niente da fare: dopo l’incontro tra Giuseppe Conte e il Capo dello Stato Sergio Mattarella, Matteo Renzi non torna indietro e nella conferenza stampa che aveva convocato alla Camera annuncia le dimissioni delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto attaccando il governo e dicendo che “la crisi è aperta da mesi”.

Niente “patto di legislatura”, insomma. Italia viva, il partito creato da Renzi con parlamentari eletti nel Pd, si sfila dal governo di cui proprio Renzi era stato uno dei principali promotori l’estate dell’anno scorso.

Cosa accadrà adesso? Diversi gli scenari possibili. La coalizione orfana dei renziani dovrà trovare una stampella di altri parlamentari al Senato per sopravvivere. Possibili anche altri scenari: da un governo di scopo con le opposizioni al ritorno alle urne, subito chiesto da Matteo Salvini, a un cambio a Palazzo Chigi, con un governo guidato da Franceschini o da Di Maio. Oppure un governo tecnico di emergenza che porti al voto, guidato da Marta Cantabria, presidente della Consulta., o dell’evocato da più parti Mario Draghi

Renzi ha però lasciato aperto uno spiraglio dicendo che adesso «tocca a Conte trovare lo sbocco alla crisi» ma che il suo partito «è pronto anche alla stessa maggioranza. Se c’è un progetto per un programma di fine legislatura, noi ci siamo. Non credo al voto, ci sono le condizioni per andare avanti».