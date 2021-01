Il Catania di Tacopina comincia bene: Foggia battuto 2-1

CATANIA – Il Catania onora nel migliore dei modi l’avvento di Joe Tacopina al timore del glorioso club rossazzurro battendo il Foggia al termine di una

prova volitiva e determinata. La squadra di Raffaele riscatta, così, la debacle di Caserta e riprende la marcia verso i quartieri alti della classifica.

Gli etnei sbloccano subito il match grazie alla stoccata di Dall’Oglio che finalizza al meglio un pregevole assist di Sarao. Il Catania controlla agevolmente la gara ma il Foggia trova il guizzo giusto nel recupero del primo tempo quando la difesa catanese si fa sorprendere dal preciso stacco aereo di Dell’Agnello che spedisce in rete il gol del momentaneo pareggio. Nella ripresa, il Catania torna in campo con veemenza e acciuffa ben presto il nuovo, definitivo vantaggio grazie a Piccolo che sigla il raddoppio sul bell’assist in profondità di un redivivo Russotto (rientrato alla “base” con discreto profitto).

Gli ospiti ci provano, poi, soprattutto con conclusioni dalla distanza ma Confente si fa trovare pronto sulla bordata dell’ex Curcio. Anzi, sono i rossazzurri ad impensierire maggiormente gli avversari, grazie alla verve del neo entrato Manneh ed alla splendida botta al volo di Calapai, ma il risultato non cambia più. Alla fine dei quattro minuti di recupero, esulta Joe

Tacopina, attorniato dai suoi più stretti collaboratori e dal sindaco Pogliese: per il Catania è arrivato, forse, il momento di tornare a sognare in grande!

PRIMO TEMPO (1-1)

3° sul cross di Zanchi, colpo di testa di Sarao che non inquadra lo specchio della 8° botta al volo di Silvestri che manda il pallone a sbattere contro l’esterno della rete;

14° Catania in vantaggio: cross di Piccolo, sponda di tacco di Sarao e conclusione imparabile di Dall’Oglio: 1-0 !

19° ammonito Sarao: sarà squalificato in quanto era diffidato;

20° colpo di testa di Dell’Agnello che finisce abbondantemente fuori;

29° tiraccio dal limite di Dall’Oglio: fuori;

30° Confente blocca a terra un insidioso tiro-cross di Kalombo dalla destra;

36° occasione rossazzurra: Zanchi va via bene sulla sinistra e sul suo cross… colpo di testa di Calapai respinto con difficoltà da Fumagalli. Poi Sarao… calcia alle stelle;

39° nel Foggia, l’infortunato Rocca, lascia il posto a D’Andrea;

40° iniziativa di Dell’Agnello che salta Silvestri e serve Curcio, anticipato al momento del tiro da Dall’Oglio;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° pareggio del Foggia: sul cross dalla bandierina, svetta Dell’Agnello che, di testa, devia nell’angolo più lontano: 1-1 !

SECONDO TEMPO (2-1):

1° nel Foggia, Di Jenno e Germinio sostituiscono Cardamone e Galeotafiore;

6° Catania nuovamente in vantaggio: Sarao serve Russotto che lancia in verticale Piccolo, abile a spedire in rete con un preciso diagonale di sinistro: 2-1!

12° gran tiro, su punizione dal limite, di Piccolo: Fumagalli respinge con affanno, a pugni uniti!

17° staffilata di Curcio dalla distanza: Confente respinge in tuffo!

21° nel Catania, Biondi, Rosaia e Manneh subentrano a Zanchi, Dall’Oglio e Russotto;

23° nel Foggia, Morrone prende il posto di Garofalo;

24° sulla sponda di Piccolo, Sarao conclude debolmente in giravolta;

31° conclusione di controbalzo di Welbeck che sorvola di poco la traversa;

33° ripartenza di Manneh che serve Piccolo: conclusione alta!

34°nel Catania, Reginaldo prende il posto di Sarao;

35° scambio volante tra Piccolo e Calapai con gran tiro al volo di quest’ultimo che sibila di poco a lato!

39° nel Foggia, Raggio Garibaldi rileva Salvi;

41° nel Catania, Izco sostituisce Piccolo;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° finisce 2-1 !

CATANIA (3-4-3) – Confente, Sales, Silvestri (k), Tonucci, Calapai, Welbeck, Dall’Oglio (dal 21°s.t. Rosaia), Zanchi (dal 21°s.t. Biondi), Piccolo (dal 41°s.t. Izco), Sarao (dal 34°s.t. Reginaldo), Russotto (dal 21°s.t. Manneh). A disposizione: Martinez, Noce, Claiton, Pellegrini, Albertini, Maldonado, Vrikkis. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

FOGGIA (3-5-1-1) – Fumagalli, Anelli, Gavazzi (k), Galeotafiore (dal 1°s.t. Germinio), Kalombo, Garofalo (dal 23°s.t. Morrone), Salvi (dal 39°s.t. Raggio Garibaldi), Rocca (dal 39°p.t. D’Andrea), Cardamone (dal 1°s.t. Di Jenno), Curcio, Dell’Agnello. A disposizione: Vitali, Lucarelli, Pompa, Di Masi, Agostinone, Moreschini, Aramini. Allenatore: Marco Marchionni.

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti. Assistenti: Giacomo Pompei Poentini (Pesaro) e Simone Teodori (Fermo). IV Uomo: Dario Madonia (Palermo).

Reti: 14°p.t. Dall’Oglio (CT); 46°p.t. Dell’Agnello (FG); 6°s.t. Piccolo (CT);

Ammoniti: Salvi (FG); Sarao (CT); Kalombo (FG); Dell’Agnello (FG); D’Andrea (FG); Sales (CT);

Espulsi: //

Indisponibili: Pinto, Pecorino, Santurro, Vicente (CT); Del Prete (FG).

Diffidati: Sarao (CT); Anelli, Gavazzi, Germinio (FG).