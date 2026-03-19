Poste Italiane è alla ricerca di portalettere: come candidarsi

Le domande dovranno essere presentate entro il 22 marzo

ROMA – Poste Italiane è alla ricerca di portalettere in tutta Italia, con le candidature che devono essere inviate entro il 22 marzo.

Chi vorrà presentare la propria candidatura dovrà collegarsi al sito di Poste Italiane e seguire la procedura online dedicata alle posizioni aperte per portalettere.

Chi verrà selezionato da Poste Italiane avrà un contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

I requisiti

Per poter presentare la domande è necessario il diploma di scuola superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110. Naturalmente è necessaria la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali.

Sede di lavoro

Le sedi di lavoro sono diverse in Italia e si tratta delle città di: Bologna, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Pesaro-Urbino, Arezzo, Firenze, Livorno, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Pisa, Prato, Siena, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza della Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Aosta, Asti

E ancora: Cuneo, Novara, Torino, Biella, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Genova, La Spezia, Imperia, Savona, Bolzano, Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Pordenone, Udine, Treviso, Trento, Trieste, Venezia, Verona e Vicenza.

La Regione/Le Province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali.

I candidati potranno indicare una sola area territoriale di preferenza.

Le prove selettive

I candidati che saranno individuati riceveranno una mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione al presente annuncio, per la somministrazione del test di selezione che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.

Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta) sia un colloquio. Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

Visita la sezione concorsi e lavoro di LiveSicilia