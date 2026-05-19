Requisiti, come presentare domanda, scadenza e stipendio.

Nuove assunzioni in Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile italiano e che rappresenta uno dei principali operatori europei nel settore della navigazione aerea. La società ha aperto una selezione per nuove figure (Office Assistant Junior) da inserire all’interno della struttura Operations in diverse città italiane, tra cui anche Palermo.

L’azienda, che controlla il traffico aereo attraverso 45 torri di controllo e 4 Centri di Controllo d’Area, punta a rafforzare il proprio organico in una fase di forte evoluzione del settore, segnata dalla digitalizzazione dei servizi e dall’integrazione dei velivoli a pilotaggio remoto nello spazio aereo nazionale.

Con oltre 4.200 dipendenti, Enav è oggi l’unico soggetto autorizzato in Italia alla selezione, formazione e aggiornamento professionale del personale impiegato nel controllo del traffico aereo civile.

Enav assume, le sedi coinvolte: c’è anche Palermo

Le nuove risorse verranno inserite nella struttura Operations di ENAV S.p.A. nelle sedi di:

Milano Linate

Padova

Roma Ciampino

Palermo

Le figure selezionate si occuperanno di attività organizzative, amministrative e di supporto operativo all’interno delle direzioni aziendali.

Le mansioni da svolgere

Le persone selezionate saranno coinvolte in attività di supporto organizzativo e gestionale all’interno delle strutture operative dell’azienda, con compiti legati sia al coordinamento interno sia ai rapporti con interlocutori esterni, anche internazionali.

Nel dettaglio, le nuove risorse si occuperanno di:

organizzazione e gestione degli incontri con stakeholder e visitatori;

coordinamento delle comunicazioni aziendali interne ed esterne;

gestione di pratiche amministrative collegate al personale e alle procedure di compliance;

aggiornamento e gestione degli archivi documentali, sia digitali che cartacei;

supporto logistico per trasferte, riunioni ed eventi aziendali;

approvvigionamento di materiali e strumenti necessari alle attività d’ufficio;

collaborazione nella preparazione di documenti, report e presentazioni operative.

Requisiti e titolo di studio

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore e aver maturato almeno due anni di esperienza in incarichi simili all’interno di realtà aziendali strutturate.

Tra le competenze richieste figurano:

buona padronanza degli strumenti del pacchetto Office;

conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2 secondo il quadro europeo CEFR;

conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello C1.

Per la sede di Roma sarà considerato titolo preferenziale il possesso dei requisiti previsti per le categorie protette ai sensi della Legge 68/99.

Enav assume, quanto si guadagna

Enav ha indicato un range retributivo compreso tra 28mila e 33mila euro annui. La società sottolinea inoltre l’attenzione ai temi della sostenibilità e della valorizzazione delle competenze interne, spiegando che il capitale umano rappresenta uno degli asset strategici del gruppo.

Nel testo dell’annuncio si legge infatti che Enav “promuove la diversità in tutte le sue forme, valorizza l’unicità di ogni persona e si impegna ogni giorno a costruire un ambiente di lavoro sostenibile”.

Come presentare la domanda e scadenza

Le candidature potranno essere inviate fino alle ore 12 del 20 maggio 2026 attraverso il sito web di Enav. La selezione non è aperta ai dipendenti del Gruppo Enav già assunti a tempo indeterminato.

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