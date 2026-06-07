Le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. Permettete una domanda?

Il matrimonio dell'anno? D'accordo, ma...

Dopo le nozze civili celebrate il 31 maggio a Londra Dua Lipa e Callum Turner hanno trasformato la Sicilia, dove hanno deciso di festeggiare, in un set esclusivo per una tre giorni di eventi che, per sfarzo e impiego di risorse, ricorda più un affare di Stato che un matrimonio privato.

La coppia, atterrata a Palermo con voli privati, ha scelto il Grand Hotel Villa Igiea come base logistica principale occupando, probabilmente, un intero piano per garantire riservatezza assoluta agli ospiti. I festeggiamenti in location di altissimo livello tra Palermo e Bagheria.

Coinvolti centinaia di invitati di calibro internazionale con misure di sicurezza straordinarie, chiusure stradali e un dispiegamento di yacht, auto di lusso e servizi inimmaginabili per i comuni mortali.

Un matrimonio che celebra l’amore, certo – tanti sinceri auguri agli sposi – ma anche un’esibizione di ricchezza senza apparenti freni. In un’epoca di guerre atroci, di crisi economica diffusa, inflazione, emergenze climatiche e dibattiti sul consumo responsabile è ancora accettabile uno sfoggio così ostentato di risorse? La nostra è solo una domanda, non un pregiudizio etico o moralistico.

Non abbiamo verità inconfutabili in tasca o risposte inoppugnabili. La notorietà dei protagonisti – una popstar da miliardi di stream e un attore di Hollywood – giustifica l’impiego sproporzionato di mezzi, personale e location inaccessibili ai più?

Oppure, proprio perché si tratta di figure pubbliche con grande visibilità ci si aspetterebbe sobrietà verso un contesto mondiale e locale dove per molti anche una banale vacanza rappresenta un sogno?

Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto la Sicilia per il suo fascino unico, li ringraziamo, e l’isola ne trae sicuramente visibilità e ritorni in termini di maggiori flussi turistici – infatti non condividiamo le polemiche e le divisioni politiche al riguardo -, però la domanda resta aperta: nel 2026, quanto è ‘normale’ trasformare una vicenda intima in un maxi-evento che muove risorse da capogiro tra voli privati, yacht fiabeschi e alberghi blindati?

Il diritto a gioire è sacrosanto, ci mancherebbe, ma quando diventa spettacolo globale pensiamo che la responsabilità di chi lo mette in scena entri in gioco.