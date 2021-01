Catania, Pecorino potrebbe partire: si cerca il sostituto

CATANIA – La sorpresa di questa stagione, in casa Catania, è l’attaccante classe 2001 Emanuele Pecorino, fin qui autore di 5 reti.

Il diciannovenne, che la scorsa stagione ha giocato nella Primavera del Milan, è finito nel mirino della Juventus che lo vorrebbe acquistare e mandare in prestito alla formazione Under 23 che milita in Serie C.

La cessione del millennial era stata smentita da Tacopina al suo arrivo, ma Maurizio Pellegrino ieri ha dichiarato: “C’è stata una proposta ulteriore de parte della Juventus, che ancora deve pervenire materialmente alla società, c’è la volontà del ragazzo che vuole andare via. Se la proposta diventa concreta, e accontenterà sia il club che il ragazzo, si potrebbe chiudere. Non abbiamo fondi per operare sul mercato in entrata, ma questi potrebbero arrivare con la cessione di Pecorino se si dovesse arrivare a una plusvalenza conveniente per tutti”.

In caso di cessione de 2001 il Catania dovrà cercare un sostituto e si fa con insistenza il nome di Matteo Di Piazza, che tornerebbe volentieri ai piedi dell’Etna.

