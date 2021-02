Mafiosi e percettori del reddito di cittadinanza, denunciati

Su cinque 'furbetti' a Lercara Friddi, tre hanno riportato condanne definitive per associazione mafiosa

LERCARA FRIDDI (PALERMO) – I carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi hanno denunciato cinque “furbetti” del reddito di cittadinanza. Tre di loro hanno riportato condanne definitive per associazione mafiosa. I cinque sono indagati per aver reso false dichiarazioni all’Inps al fine di ottenere il sussidio. Oltre ai tre condannati per mafia sono stati denunciati la madre di uno di loro e la compagna. I redditi percepiti indebitamente sono circa 20 mila euro. All’autorità giudiziaria di Termini Imerese verrà richiesta l’emissione del provvedimento di sospensione e la successiva revoca del beneficio. (ANSA).