I love Sicilia e il calendario contro il body shaming

I Love Sicilia dice no al body shaming, crudele forma di bullismo e cyberbullismo che colpisce l’aspetto fisico delle persone e scatena gli haters in rete. Una campagna sociale di sensibilizzazione in partnership con la Fondazione Sicilia che ha accolto il progetto editoriale con grande entusiasmo condividendo la di porre l’attenzione su un fenomeno dilagante amplificato dai network. Con il nuovo numero del mensile, in edicola nei prossimi giorni e acquistabile on line nella sua versione digitale, sarà possibile acquistare il calendario contro il body shaming “Beauty is not a matter of size”. La rivista si potrà acquistare anche sena calendario oppure con in allegato il libro di Lorenzo Matassa “Saggezza esiste”.

#NO al BODY SHAMING significa rifiutare attraverso il nostro primo calendario ogni forma di aggressività e discriminazione nei confronti delle persone, adolescenti e adulti, donne e uomini, vittime di bruralità gratuita frutto dell’ignoranza e della superficialità imperante, solo perché fuori di canoni di bellezza stereotipati.

L’adiposità o la magrezza, l’altezza o la bassezza, alcune malattie come l’acne o la psoriasi, se messi nella pubblica piazza di Internet sono come una condanna a morte, la lettera scarlatta dei nostri tempi. Un corpo non conforme ai canoni della moda e della pubblicità rappresenta un problema profondo che riduce drasticamente l’autostima, creando ansia o depressione soprattutto tra quelle persone giovani o fragili che non hanno sviluppato una forte personalità e un’autonomia psicologica.

Da qui l’iniziativa del mensile con il calendario realizzato dal fotografo Francesco Ferla che immortala bellissime modelle lontane dai folli canoni estetici imposti da un certo tipo di comunicazione.