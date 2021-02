Prada Cup, il timoniere di Luna Rossa: “Forza Palermo” VIDEO

Continua nel migliore dei modi la finale di Prada Cup, competizione utile a designare il challenger di Emirates New Zealand. L’imbarcazione italiana ha sconfitto altre due volte i britannici di Ineos di Ben Ainslie, portandosi sul 4-0.

La prima vittoria è arrivata con un vantaggio di 13 secondi, la seconda con 37 secondo di vantaggio.

Al termine delle sue regata il timoniere di Luna Rossa, Francesco Bruni, ha mandato un messaggio: “Grande Italia, Forza Palermo!”. Il videomessaggio ha fatto il giro del globo, ma Bruni ha anche commentato dichiarando: “È stata una giornata bellissima, siamo molto contenti. Il morale è alto ma dobbiamo mantenere alta anche la concentrazione perché ci vuole poco per ribaltare la situazione. Gli inglesi sono un team fortissimo che in termini di prestazioni della barca sono molto simili a noi. Dobbiamo essere molto attenti a non fare errori. Si tratta di rimanere concentrati e fare ancora tre punti”.

In basso il videomessaggio di Bruni: