Il Palermo, con una doppietta di Lucca, mette al tappeto la Turris

TORRE DEL GRECO (NA) – Turno infrasettimanale per il Palermo che è impegnato in casa della Turris. Per questa sfida, valida per la 25^ giornata del campionato di Serie C, Boscaglia che conferma il 4-3-3, deve fare a meno di Luperini squalificato e gli infortunati, Almici, Odjer, Santana e Doda. In mediana ci sarà spazio per Martin che sarà impegnato nel ruolo di mezzala, cosa che ha fatto per qualche minuto contro il Bisceglie. I campani, che non possono contare su Da Dalt squalificato si schierano con il 3-4-1-2 e cercano punti la vittoria che manca da tempo.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone del match è dei campani che perdono subito il controllo. Dopo 50″ primo calcio d’angolo per gli uomini di Boscaglia, Martin si incarica della battuta, ma il primo ad arrivare è Longo che rinvia di testa. Rosanero vicini al vantaggio al 3′. Rauti, da due passi, ci prova di testa ma Abagnale è attento e chiude lo specchio. Gestione palla della Turris, Esempio al 6′ salta Crivello che commette fallo. Sugli sviluppi della stessa Pelagotti è attento e fa sua la sfera in uscita alta.

Palermo che spinge un po’ di più sull’acceleratore va in vantaggio al 17′. Martin scodella al centro dell’area per Lucca, l’attaccante rosanero anticipa tutti e manda in rete per il gol dello 0-1. Per l’attaccante è il primo gol stagionale in trasferta. Rosanero che gestiscono la sfera e al 21′ conquistano l’ennesimo calcio d’angolo, sugli sviluppi i campani allontanano. Al 29′ resta giù l’autore del gol Lucca, che riceve un colpo alla nuca e guadagna calcio di punizione, ma sugli sviluppi c’è qualche contatto di troppo in area e il signor Bitonti fischia.

Disattenzione della difesa rosanero al 31. Cross al centro, Pelagotti esce in maniera imperfetta e la sfera resta lì, sulla stessa si avventa Longo che calcia in porta ma per fortuna dei siciliani Somma è attento e allontana il pericolo. 1′ dopo i corallini conquidano il loro primo calcio d’angolo del match. Giannone batte verso Persano che svetta in alto e colpisce di testa, Pelagotti che deve intervenire con i pungi per allontanare.

Al 42′ Franco verticalizza per Longo, in uscita Pelagotti travolge il capitano dei campani e riesce ad allontanare. Uscita non certamente perfetta questa dell’estremo difensore rosanero. Negli ultimi secondi del primo tempo la Turris trova il gol del pari. Romano da fuori area calcia con il destro, Pelagotti non interviene e guarda la palla che finisce alle sue spalle.

SECONDO TEMPO:

Subito un campo tra le fila dei rosanero che mandano in campo Floriano per Valente. Il Palermo al 48′ si porta nuovamente in vantaggio con la doppietta di Lucca che porta i suoi sull’1-2. De Rose dal limite dell’area crossa per Lucca, l’attaccante colpisce di testa e Abagnale respinge, la sfera resta lì e sulla stessa si avventa di nuovo l’attaccante rosanero che insacca e tocca quota 10 gol in stagione.

I rosanero provano a far scorrere il cronometro gestendo la sfera. Turris che prova a farsi vedere in avanti e conquista un calcio d’angolo dopo la deviazione di Palazzi che pensava di essere pressato. Sugli sviluppi è Lucca che si sacrifica e allontana di testa. Gli uomini di Boscaglia sembrano un po’ in affanno, con i corallini che spingono. Al 63′ doppio cambio Palermo. Boscaglia manda in campo Kanoute e Marconi per Martin e Broh.

A 64′ resta giù De Rose che riceve un pestone da Persano e deve ricorrere alle cure dei medici. Al 67′ Lucca sfiora la tripletta. L’ex Torino è imbeccato da Rauti e prova a insaccare di testa, ma manda largo. 2′ il mattatore del match lascia spazio a Saraniti che avrà il compito di tenere impegnata la retroguardia di casa. La Turris al 71′ cambia assetto mandando in campo l’attaccante Ventola per il difensore Di Nunzio. Proprio Ventola dopo 30″ va vicino al gol saltando Accardi ed entrando in area, ma per fronte c’è Marconi che sporca la conclusione e favorendo il compagno di squadra Pelagotti.

Il Palermo prova a gestire il vantaggio e Boscaglia al 76′ manda in campo Peretti per Rauti. Giannone, all’81’, si incarica di battere il calcio di punizione per i suoi; sulla sfera arriva Romano che manda fuori. Rosanero che sono tutti dietro la linea della palla per cercare di non far avvicinare gli avversari alla loro area di rigore. Sono 4′ i minuti di recupero.

Giannone al 91′ va vicino al gol del pari direttamente da calcio di punizione da fuori area, con la conclusione che sfiora il palo alla sinistra di Pelagotti. Turris tutta in avanti per un calcio di punizione che potrebbe portare al pari, Pelagotti esce e subisce fallo. Dopo il fischio da parte dell’arbitro c’è qualche protesta da parte di Rainone che riceve il cartellino rosso.

Finisce qui la sfida. I rosanero, grazie alla terza doppietta stagionale di Lucca, conquistano tre punti che gli permettono di rimanere in zona play off.

TURRIS: 1 Abagnale; 24 Rainone, 16 Di Nunzio (dal 71′ Ventola), 5 Lorenzini; 2 Esempio (dal 79′ Ferretti), 6 Romano, 4 Franco, 3 Loreto (dal 79′ D’Ignazio); 10 Giannone; 9 Longo (dal 56′ Alma), 18 Persano. A disposizione: 12 Lonoce, 22 Barone, 13 Ventola, 14 Fabiano, 15 Pitzalis, 17 Esposito, 23 Carannante, 25 Brandi, 26 Lame, 28 D’Alessandro. Allenatore: Fabiano

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 5 Palazzi, 24 Somma, 6 Crivello (C.); 8 Martin (dal 63′ Marconi), 18 De Rose, 21 Broh (dal 63′ Kanoute); 23 Rauti (dal 76′ Peretti), 17 Lucca (dal 69′ Saraniti), 14 Valente (dal 46′ Floriano). A disposizione: 12 Fallani, 3 Corrado, 10 Silipo, 13 Lancini, 26 Marong. Allenatore: Boscaglia.

ARBITRO: Paolo Bitonti (Feraboli-Maninetti). IV UOMO: Giorgio Vergaro (Bari).

NOTE: ammonito Di Nunzio, Romano, Persano (T), Martin, Accardi (P). Espulso Rainone (T).

MARCATORI: Lucca 17′, Lucca 49′, Romano 45′