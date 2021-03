Catania, periodo difficile: squadra a rapporto da Pellegrino

La panchina di Raffaele non sembra esser messa in discussione, così come la gestione manageriale, ma tutto potrebbe cambiare

CATANIA – Dopo una parte centrale di campionato in cui il Catania sembrava poter essere una delle sorprese del campionato di Serie C, adesso la formazione rossoazzurra sta attraversando un momento di difficoltà. A testimoniarlo sono i risultati sul campo: la sconfitta nel derby col Palermo e il ko contro il Teramo, entrambe arrivate al Massimino per 1-0.

Per capire cosa è successo alla squadra, soprattutto dal punto di vista psicologico, è intervenuto il direttore tecnico Maurizio Pellegrino che ha incontrato il gruppo insieme al tecnico Giuseppe Raffaele. Un confronto duro, visto che a farne le spese potrebbe essere anche la dirigenza, soprattuto in virtù dell’imminente passaggio di proprietà da Sigi a Tacopina.

Per gli etnei adesso, nel turno infrasettimanale, la sfida con la Turris, altra gara delicata. Al momento la panchina di Raffaele non sembra esser messa in discussione, così come la gestione manageriale, ma tutto potrebbe cambiare.