Il vaccino in Sicilia, presto le prenotazioni tra 65 e 70 anni

PALERMO– L’intenzione della Regione è chiara: aumentare ancora di più il volume della campagna vaccinale e rispettare il programma della messa in sicurezza della popolazione, il prima possibile. Ecco perché il prossimo step sarà ‘aprire’ velocemente nuove categorie vaccinali per fascia d’età. La prossima sarà verosimilmente quella di chi è compreso tra i sessantacinque e i settant’anni. Oggi, in conferenza con il presidente del Consiglio Draghi, si dovrebbe ricevere il via libera e già in serata potrebbe arrivare il comunicato ufficiale di Palazzo d’Orleans. L’indicazione da rispettare è quella appunto per anzianità stabilita dal nuovo governo. Importante: inutile precipitarsi al pc per tentare di prenotare. Bisognerà attendere il via libera e seguire le istruzioni che verranno comunicate.

La Sicilia – è il dato del report nazionale sui vaccini aggiornato alle otto di stamattina – ha somministrato fin qui 880.456 dosi su 1.193875, per una percentuale del 73.7 per cento. Un dato in ribasso, come in molte regioni, rispetto al passato. E’ possibile ritenere che le vicende del vaccino AstraZeneca abbiano influito. La percentuale nazionale, infatti, si attesta al 75,4 per cento.

A tal proposito, come ribadisce un lancio d’agenzia che abbiamo pubblicato: l’Italia raccomanda l’uso di AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni, sebbene non ci siano elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose per quanti avessero già avuto la prima. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio superiore di sanità. Pur riconoscendo i casi eccezionali di trombosi come ‘effetti indesiderati molto rari’ del vaccino, l’Ema non ha sconsigliato le somministrazioni per genere o fasce d’età, demandando la decisione ai singoli Stati.