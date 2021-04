Passalacqua, Recupido: “Finalmente i playoff”

“Affronteremo Empoli che ci ha messo in difficoltà le tre volte che abbiamo incontrato. Faranno di tutto per metterci il bastone fra le ruote“

RAGUSA – La Passalacqua Ragusa si prepara ad affrontare i playoff e avrà di fronte Empoli. La sfida sarà giocata al meglio delle tre, con la prima in programma il 15/4, la seconda il 20/4 a Ragusa e la terza, sempre a Ragusa, il 22/4.

Alla vigilia della prima sfida a parlare è stato il coach della Passalacqua Ragusa, Recupido: “Finalmente è tempo di playoff, la parte più bella della stagione. Si gioca per vincere, per andare avanti e raggiungere dei traguardi. Per noi saranno dei playoff che serviranno per dimostrare quanto siamo cresciuti, quanto riusciamo a mantenere alta l’intensità per tutta la sfida. Faremo delle valutazioni anche su quanto siamo bravi a preparare sfide in tempi brevissimi”.

“Sono curioso – continua Recupido – di vedere come andrà questo primo turno. Affronteremo Empoli che ci ha messo in difficoltà le tre volte che abbiamo incontrato. Faranno di tutto per metterci il bastone fra le ruote, ma anche per prendersi le rivincite perché in Coppa Italia hanno perso dopo un supplementare e qui hanno perso quando mancava 1 secondo. Saranno agonisticamente preparati, noi dobbiamo avere un forte impatto con la partita per contrastarli e perché vogliamo andare avanti. Anche noi sappiamo quali sono i loro pregi e i difetti e cercheremo di speculare su alcuni aspetti. Speriamo di riuscire ad avere la meglio”.

“Sicuramente, quello che conta di più è la concentrazione, l’intensità, la voglia di lottare su ogni pallone e una volta messo in campo questo verrà tutto più facile. Ci apprestiamo a vivere questo momento bellissimo – conclude il coach delle siciliane -, ma saranno dei playoff senza tifosi e saranno strani, però sappiamo di avere il sostengo dei nostri tifosi. Ci mancheranno ma sappiamo che spingeranno le ragazze a dare il meglio”.