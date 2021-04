Incendio in casa: muore una donna

Favignana (TP) – A nulla è valso l’intervento delle forze dell’ordine allertate dai vicini di casa. Un’anziana che viveva da sola in un appartamento in via Garibaldi a Favignana è morta a causa dell’incendio divampato dalla coperta elettrica che aveva acceso nella sua camera da letto. Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme vedendo le fiamme e il fumo che fuoriuscivano dall’abitazione ma, una volta dentro, le forze dell’ordine hanno trovato la donna priva di vita, morta carbonizzata.

Si tratta, per Favignana, dell’ennesimo incendio che spinge ancora una volta i residenti a chiedere un presidio permanente dei vigili del fuoco sull’isola.