Sagramola: “Nessun impegno per cessione Lucca”

PALERMO – “Lucca? Per lui non è stato preso impegno con nessuno. Ci sono stati degli interessamenti da parte di una decina di club che hanno chiesto la sua posizione, ma non c’è stato interessamento da parte del Genoa. La notizia può destabilizzare il calciatore ma anche per la squadra che si appresta ad affrontare una fase cruciale della stagione. Non sono in grado di dire se Lucca farà parte del Palermo la prossima stagione. Lucca rimane a Palermo? Questo non posso dirlo. Molto dipende anche dai calciatori, tutti noi abbiamo delle ambizioni. Non c’è calciatore al mondo che inizi la sua carriera senza sognare un percorso di crescita professionale. Se dovesse volerlo una società di Serie A non potremmo tappargli le ali. È l’ambizione che fa crescere le persone”. Lo dichiara l’Amministratore Delegato del Palermo Rinaldo Sagramola, intervistato da “Trm” durante il programma Siamo Aquile.

L’AD rosanero si è espresso anche sulle voci riguardanti il prossimo allenatore dei rosanero: “È inaccettabile e inammissibile che in un momento delicato come questo ci si possa lasciare andare ad ipotesi di questo tipo. Mi piacerebbe che i tifosi aprissero gli occhi e imparassero facendo uno sforzo a ragione con attenzione. Sia quando sentono il sottoscritto sia quando sentono parlare altri soggetti. Se uno fa il giornalista di mestiere, dovrebbe sempre verificare l’attendibilità delle fonti e comunque sentire le parti interessate. A me non ha chiamato nessuno, come nessuno ha chiamato il presidente Mirri per avere conferma di queste voci. C’è da mettere in dubbio la professionalità di chi ha scritto la cosa.E quindi dovrei dire che già c’è da metterne in dubbio la professionalità”.

Sagramola ha parlato dell’interesse di Ferrero per il Palermo: “Ferrero è un personaggio importante del panorama calcistico nazionale, ma c’è un regolamento che impedisce le multiproprietà. Non c’era alcuna deroga, l’unica che esisteva riguardava coloro che avessero preso una società dai dilettanti e l’avessero portata ai professionisti. Lotito e De Laurentiis hanno preso Salernitana e Bari dai dilettanti”.

“Il Palermo non ha un euro di debito e questo penso che sia una delle migliori garanzie per la tifoseria. Bisogna vedere come si risolverà la questione legata al quadro societario, aspettiamo due mesi”. Parlando del piano societario che avrebbe dovuto riportare il Palermo in Serie A entro tre anni Sagramola si è espresso così: “Non so in quanti se ne siano accorti, ma nel 2020 è cambiato il mondo, ad agosto ho parlato di progetto biennale per il raggiungimento della Serie B”.

“La fortuna non ci sta aiutando con tutti gli infortuni che stanno capitando. La squadra – conclude Sagramola – proverà a esprimersi al meglio delle capacità. In stagione ci sono state poche partite ben disputate, la maggior parte invece sono state anonime. Speriamo che ai playoff di stimoli ce ne siano a sufficienza”.