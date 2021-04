Studentessa violentata dagli amici: “L’hanno attirata in trappola”

Attirata in trappola per violentarla. La studentessa di 18 anni sarebbe stata ingannata e attirata in trappola per violentarla. Dall’inchiesta della Procura di Marsala, che ieri ha portato all’arresto di quattro giovani per violenza sessuale aggravata emergerebbe la ricostruzione di un piano premeditato.

La ragazza è rimasta sola a casa con 5 persone. Due amici avrebbero abusato di lei mentre gli altri guardavano e ridevano. Due sono stati arrestati, altrettanti sono ai domiciliari. Hanno un’età compresa tra i 20 e i 24 anni.

La vittima ha raccontato ai carabinieri di Campobello di Mazara di avere ricevuto una telefonata dagli amici per andare tutti insieme in una casa a Tre Fontane. In tre sono passati a prenderla in auto. Era certa, così le avrebbero detto, che altre amiche si sarebbero aggiunte alla comitiva. Giunti a destinazione qualcuno dei presenti avrebbe ricevuto una telefonata: le altre amiche non potevano più venire. Un particolare che fa ipotizzare agli investigatori la premeditazione.



Tutti in casa hanno iniziato a bere alcol. La gara ragazza si sarebbe appartata in una camera al piano superiore per consumare un rapporto sessuale con uno dei ragazzi. A questo punto sarebbero entrati in stanza anche gli altri. Anche loro volevano partecipare al rapporto sessuale. La studentessa si sarebbe rifiuta ma, così dicono gli investigatori, la “logica del branco” è stata più forte della sua volontà. La ragazza ha urlato e cercato di scappare, ma sarebbe stata trattenuta con forza come dimostrerebbero lividi sul suo corpo. Dopo la denuncia sono state attivate le intercettazioni telefoniche e ambientali, raccolte testimonianze e sequestrati i telefoni cellulari. La Procura di Marsala è certa di avere raccolto prove decisive.