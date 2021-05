Vaccini anti Covid, inaugurato l’hub di Cefalù

CEFALÙ – Sono iniziate, questa mattina, le vaccinazioni nel nuovo hub di Cefalù, in provincia di Palermo. La struttura è stata realizzata nei locali del Palazzetto dello sport “Marzio Tricoli” grazie alla collaborazione tra Protezione Civile regionale, Comune e Città Metropolitana. All’interno del centro sono state allestite 16 poltrone vaccinali, oltre alle postazioni per l’anamnesi e per il rilascio delle certificazioni. Una volta a regime, la struttura potrà raggiungere la quota di mille somministrazioni al giorno.

All’inaugurazione dell’hub di Cefalù, ha partecipato, in rappresentanza del governo Musumeci, l’assessore regionale al Territorio, Toto Cordaro: “Si tratta di una nuova azione concreta verso il completamento di una capillare rete sul territorio per consentire ai cittadini di accedere, sempre più facilmente, alle vaccinazioni. L’obiettivo è rendere Covid-free, nel più breve tempo possibile, la Sicilia – ha dichiarato Cordaro – rinnovando così la speranza di una veloce ripresa, anche economica, rilanciando il turismo e gli altri settori economici della nostra Isola”.

All’avvio delle vaccinazioni nel nuovo hub erano presenti, questa mattina, il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, e i sindaci di Cefalù, Rosario Lapunzina, di Campofelice di Roccella, Michela Taravella, e di Pollina, Pietro Musotto. Presenti anche autorità civili e militari. Dopo l’inaugurazione degli hub di Misilmeri e Bagheria e, oggi, di quello di Cefalù, la prossima settimana sarà aperta, a Palermo, anche la prima struttura dedicata alle vaccinazioni all’interno di un centro commerciale.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, ha così commentato l’attivazione di un altro Hub vaccinale nel territorio metropolitano di Palermo: “Su richiesta dei Sindaci prosegue l’impegno della Città Metropolitana in locali dalla stessa messi a disposizione per le vaccinazioni: oggi a Cefalù, ieri a Bagheria oltre a Misilmeri. Senso di responsabilità di tutti e accessibilità ai vaccini sono condizioni irrinunciabili per uscire dal tunnel della pandemia. Mascherine, tamponi e vaccini che vogliamo siano effettuabili non soltanto alla Fiera del Mediterraneo messa a disposizione dall’amministrazione comunale ma nei diversi territori della città e dell’area metropolitana di Palermo”. Si tratta del Palazzetto dello sport “Palazzetto dello sport “Marzio Tricoli” sito in contrada Ogliastrillo a Cefalù, struttura che la Città Metropolitana di Palermo ha messo a disposizione, dietro richiesta del Sindaco Rosario Lapunzina, per la diffusione e l’intensificazione delle vaccinazioni a cura delle autorità sanitarie regionali. Fino a 1000 vaccinazioni al giorno potranno essere effettuate in questo nuovo Hub, che diventa punto di riferimento per i paesi limitrofi.