Play off Serie C, ecco le qualificate: domani il sorteggio

CALCIO - SERIE C

Si è giocato oggi il secondo turno playoff del girone. Ad aver conquistato il pass sono: Albinoleffe, Bari, Feralpisalò, Matelica, Palermo e Pro Vercelli. A queste si aggiungono le terze classificate del girone cioè Avellino, Renate e Südtirol, con il Modena migliore quarta. Queste ultime, insieme al Bari, sono considerate testa di serie perché risultano le migliori classificate.

Per conoscere gli accoppiamenti sarà necessario attendere qualche ora. Questi, infatti saranno decisi tramite sorteggio e le gare, a differenza della fase a gironi, saranno giocate in gara di andata e ritorno (23 e 26 maggio); con le teste di serie che giocheranno in casa la gara di ritorno.

Chi passerà il turno avrà accesso al secondo turno della fase nazione e lì entreranno in scena Alessandria, Catanzaro e Padova, considerate testa di serie. Anche in questo caso si disputeranno gare di andata e ritorno (30 maggio e 2 giugno).