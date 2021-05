“Vaccino Pfizer scarseggia”: problemi negli hub, le cause

CATANIA – Vaccini, numerosi prenotati sono stati costretti a rientrare a casa: le dosi del siero Pfizer non bastano. Sullo sfondo c’è un pasticcio con le prenotazioni, che non dipende dalla gestione sanitaria regionale. Sul caso interviene il commissario anticovid Pino Liberti.

Carenza di vaccini

Alcuni giorni fa, il direttore del Dasoe La Rocca aveva allertato i vertici sanitari regionali: “Bisogna limitare – diceva – le dosi esclusivamente ai prenotati”.

Con l’apertura di nuovi hub e il nuovo piano di vaccinazione, però, qualcosa è andato storto e numerosi “prenotati” sono stati costretti a rinviare la vaccinazione, anche dopo lunghe code.

“C’è un problema di disponibilità di dosi Pfizer – ha detto il commissario covid Pino Liberti – e questo sta creando alcuni disagi negli hub vaccinali. Siamo costretti a rimandare indietro alcune persone. Di questo ce ne scusiamo, ma dal 3 giugno ritornerà tutto alla normalità”.

Il pasticcio delle prenotazioni

L’ufficio catanese anticovid e quello territoriale dell’Asp, stanno gestendo una mole impressionante di prenotati, ai quali si aggiungono coloro che si presentano, spontaneamente, per la vaccinazione con Astrazeneca. “Il problema – spiega Liberti – è legato essenzialmente a quanti, non riuscendo a prenotarsi attraverso il portale gestito da Poste Italiane, hanno scritto una mail a [email protected]t.it oppure seguito un iter diverso per la prenotazione, ad esempio attraverso l’invio di un sms se soggetti con patologie. Fino ad ora si è riusciti a inserire anche loro, garantendo la somministrazione a tutti. Da qualche giorno, però, abbiamo dovuto rimandare indietro alcune persone, e potrà accadere anche nei prossimi giorni. Questo per poter garantire le seconde dosi e assicurare la somministrazione ai prenotati attraverso il portale”.

I problemi con le prenotazioni, però, potranno essere superati presto, assicurano dall’ufficio anticovid. “E’ un fatto temporaneo dovuto ad un ritardo degli approvvigionamenti. Non appena avremo le disponibilità, la somministrazione riprenderà a pieno ritmo”, conclude Liberti.