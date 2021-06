Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana: al via la stagione estiva 2021

Entra nel vivo il cartellone estivo della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, “È viva la musica”. Dopo le prime due produzioni di successo, si guarda al futuro con due eventi di grande rilievo musicale ormai imminenti: quello del 26 e 27 giugno in cui sarà protagonista la lirica e quello del 3 e 5 luglio, una prima assoluta in Italia dove “dialogheranno” classica e rock.

Itinerante, ricca e variegata del resto sono le caratteristiche attraverso le quali è stata pensata la stagione estiva targata 2021 della FOSS. Itinerante, perché i concerti si terranno ogni settimana a Palermo e in un comune della Sicilia; ricca, perché ai programmi sinfonici si affiancheranno proposte cameristiche; variegata, perché da metà giugno sino a fine settembre la musica dell’Orchestra Sinfonica, proposta al pubblico siciliano e a quello degli appassionati in visita nella nostra Isola, spazierà dalla classica al rock sinfonico, dalla lirica alla musica da camera, toccando stili, generi ed epoche diverse.

Sabato 26 giugno e domenica 27 la lirica scenderà in piazza. Ouverture, arie, duetti, intermezzi e quartetti saranno protagonisti: “Voci di Sicilia” è il titolo del galà lirico che andrà in scena sabato al Teatro Antico di Taormina alle ore 21.30 e domenica a Palermo in piazza Ruggiero Settimo alle ore 21. Sul podio, il maestro Simon Krečič che dirigerà l’Orchestra Sinfonica Siciliana. Direttore stabile della RTV Slovenija Symphony Orchestra e direttore artistico dell’Opera di Maribor, vanta un repertorio operistico vastissimo, diretto in tutto il mondo. Le voci saranno quelle del soprano Daniela Schillaci, del mezzosoprano Marianna Pizzolato, del tenore Antonino Siragusa e del baritono Nicola Alaimo. Quattro artisti siciliani dalle grandi carriere internazionali, amatissimi e apprezzatissimi non solo in Sicilia ma in tutto il mondo.

Di grande interesse il programma proposto: la nota Sinfonia de Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini aprirà il galà, seguita da arie, cavatine e cabalette come “Di tanti palpiti” dal Tancredi, “Largo al factotum” da Il barbiere di Siviglia, “Una furtiva lagrima” da L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, “Cruda sorte” da L’Italiana in Algeri. Un’ampia pagina è dedicata al repertorio verdiano con la Sinfonia dei Vespri siciliani e il Ballabile del secondo atto di Aida, oltre a brani vocali come “Mercè, dilette amiche” dai Vespri siciliani, “La donna è mobile” e “Cortigiani, vil razza dannata” dal Rigoletto, “Nel dì della vittoria” dal Macbeth. Non mancano un omaggio a Puccini con il meraviglioso Intermezzo di Manon Lescaut e i pezzi d’assieme, con i duetti “Voglio dire” da L’Elisir d’amore, interpretato dalle voci di Siragusa e Alaimo, e la barcarola “Belle nuit” da Les contes d’Hoffmann, interpretata dalle voci diSchillaci e Pizzolato, oltre al più noto quartetto dell’opera italiana, “Bella figlia dell’amore”, dal terzo atto del Rigoletto. Programma variegato per uno dei grandi eventi dell’estate siciliana, sapientemente ideato dall’Orchestra Sinfonica Siciliana per omaggiare le voci di quattro noti artisti della Regione.

Intenso e soprattutto inusuale sarà il programma dei concerti del 3 e 5 luglio. Qui un soprano, una voce rock ed un’orchestra si esibiranno insieme. Verrà riproposto, per la prima volta in Italia, l’intero album Barcelona, il capolavoro della band britannica nato dall’incontro tra due leggende della musica: il leader dei Queen, Freddie Mercury e il soprano Montserrat Caballé. Uno sposalizio riuscitissimo tra lirica e rock sinfonico che vedrà stavolta protagonista la voce del soprano di fama internazionale, la palermitana Desirée Rancatore, e quella determinata e potente del rocker svedese Johan Boding.

Ad accompagnarli, due sezioni strumentali, una rock e una classica, formate dall’Orchestra Sinfonica Siciliana. A dirigere nonchè ad avere curato l’arrangiamento dello spettacolo, Roberto Molinelli. Nella seconda parte del concerto verranno eseguiti i più grandi successi dei Queen, come The Show Must Go On, Somebody to Love, We will rock you. Lo spettacolo, “THE QUEEN Barcelona Opera Rock”, è prodotto da Menti Associate con la produzione esecutiva di Melissa Mastrolorenzi e realizzato in collaborazione con la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Debutto sabato 3 luglio nella magica cornice della Valle dei Templi ad Agrigento alle ore 21, replica il 5 luglio a Palermo al Teatro di Verdura, sempre alle ore 21.

INFORMAZIONI UTILI:

TAORMINA, TEATRO ANTICO – sabato 26 giugno – ore 21.30:

online su BoxOffice Sicilia e punti vendita BoxOffice Sicilia di Catania;

– un’ora e mezza prima del concerto in loco.

Il costo del biglietto è di € 16,50 (platea e tribunetta) e € 11,50 (gradinata).

PALERMO, PIAZZA RUGGIERO SETTIMO – domenica 27 giugno – ore 21:

botteghino del Teatro Politeama Garibaldi (aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 13 e un’ora e mezza prima del concerto);

online su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/acquista-biglietti/orchestrasinfonicasiciliana) e in tutti i punti vendita Vivaticket di Palermo.

Il costo del biglietto è di € 10 (biglietto intero) o € 5 (biglietto ridotto per gli abbonati alla stagione 2019/2020 e gli under 30)

AGRIGENTO, VALLE DEI TEMPLI – sabato 3 luglio – ore 21:

ingresso gratuito, prenotazioni telefoniche al botteghino da lunedì a sabato (ore 9/14), domenica fino alle ore 13 e un’ora e mezza prima del concerto in loco (secondo disponibilità)

PALERMO, TEATRO DI VERDURA – lunedì 5 luglio – ore 21

botteghino del Teatro Politeama Garibaldi (aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 9 alle 13 e un’ora e mezza prima del concerto); – online su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/acquista-biglietti/orchestrasinfonicasiciliana) e in tutti i punti vendita Vivaticket di Palermo.

Il costo del biglietto è di € 15 (poltrona) € 10 (gradinata).