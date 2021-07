Palermo, Bombagi e Pandolfi in lista per l’attacco

PALERMO – Il Palermo ha necessità di innesti per il proprio attacco perché Rauti è tornato al Torino e Santana ha appeso le scarpette al chiodo, ma non finisce qui. Lucca potrebbe partire perché interessa a squadre di categorie superiori e Saraniti, che ha deluso, potrebbe accettare qualche offerta da squadre di Serie C.

I rosa intanto si portano avanti e cercano dei rinforzi. Nella lista sono finiti Bombagi e Pandolfi. Il Ds Castagnini è consapevole che su questi due elementi potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. In particolar modo, scrive l’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, sul primo che da ieri, vista la scadenza del contratto con il Teramo, è svincolato e andrebbe a rinforzare la trequarti, ma c’è da fare i conti con la concorrenza di Avellino, Bari, Catanzaro e Reggiana.

Per il ruolo di prima punta si punta Pandolfi. Il calciatore a gennaio si era trasferito al Brescia. In terra lombarda non è riuscito a trovare fortune a causa di un infortunio al ginocchio, che oggi sembra essere recuperato. Filippi conosce bene il calciatore perché l’ha allenato quando era alla Virtus Entella come secondo di Boscaglia.