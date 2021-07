Parti in sicurezza, fai un cheek up alla tua auto prima delle vacanze

Arriva l’estate e arriva anche il tempo di organizzare i primi weekend al mare oppure di partire per un viaggio più lungo per raggiungere la destinazione delle vacanze tanto attese.

Ma chi parte in auto non può prima di ogni cosa non pensare a una messa a punto della propria vettura, per potersi godere le vacanze in totale sicurezza. Sarà necessario un controllo accurato degli pneumatici, dei freni e potrebbe essere necessario un cambio olio.

L’estate e il caldo possono nascondere numerose insidie per la nostra vettura: l’alta temperatura, il bagagliaio a pieno carico, le lunghe percorrenze, i percorsi a volte accidentati, sono tutti elementi che possono arrecare diverse sollecitazioni sia alla carrozzeria, sia alle parti meccaniche con conseguenze a volte anche dannose per lo stato di salute della macchina.

Per una messa a punto a 360 gradi è importante mettersi nelle mani di professionisti seri che abbiano a cuore la salute della tua auto e la tua sicurezza.

La prima cosa da fare è controllare lo stato di usura e il livello di pressione dei pneumatici: il battistrada per legge non deve essere inferiore a 1,6 mm altrimenti si rischia la multa, oltre a comportare una tenuta di strada non efficiente.

Un piccolo “trucco fai da te” per capire se il battistrada è usurato: inserite una moneta da 1 euro tre le scanalature del battistrada: se si vede la parte dorata vuol dire che il battistrada è usurato.

Non va trascurato nel vostro check-up estivo la condizione dell’impianto frenante. Se la macchina non ha una buona tenuta di strada vuol dire che gli ammortizzatori sono scarichi e quindi è necessario valutare se sostituirli, inoltre, se è necessario, cambiare pasticche o dischi dei freni.

Fondamentale anche controllare il livello dei liquidi ed eventualmente fare un rabbocco.

Il liquido refrigerante consente di evitare il surriscaldamento del motore, quindi è importante che il livello della vaschetta si trovi tra min e max e il livello dell’olio e in caso di necessità effettuare un cambio olio.

Infine, per non farsi rovinare la vacanza dal caldo estivo è utile controllare prima di partire il condizionatore e il suo stato di salute. I segnali principali dopo l’accensione sono: abitacolo non rinfrescato e cattivi odori, per risolvere questo problema si consigli di rivolgersi ad un professionista che sarà in grado di ripristinare l’impianto dell’aria condizionata.

Se vuoi affidarti ad un professionista puoi cercare il centro Euromaster più vicino a te.

