Concorso all’Università di Palermo, posti a tempo indeterminato

Candidature entro il 29/30 maggio 2024

PALERMO – L’Università di Palermo ha annunciato l’apertura di selezioni per il reclutamento di personale nelle aree amministrativa, tecnica e di ricerca. L’offerta è di un totale di 51 posti a tempo indeterminato. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità significativa sia per i professionisti del settore tecnico-scientifico che per i candidati appartenenti alle categorie protette.

Dettagli sulle posizioni e requisiti

Il bando per il concorso Unipa prevede 34 posti nell’ambito tecnico-scientifico, di cui 30 a tempo parziale indeterminato per personale addetto alle attività sperimentali di campo e 4 a tempo pieno per incarichi tecnico-scientifici di elaborazione dati. Per l’area amministrativa, sono disponibili 11 posti, inclusi ruoli specifici nell’organizzazione e sviluppo delle risorse umane, nella ricerca e trasferimento tecnologico, e posizioni generali riservate a categorie protette.

Le modalità di partecipazione

I concorsi Unipa sono organizzati attraverso una o più fasi, includendo prove scritte, pratiche e colloqui orali. Le materie d’esame variano a seconda del profilo professionale richiesto, spaziando dalle competenze informatiche e linguistiche alla conoscenza specifica delle attività proprie di ogni ruolo. Non sono previsti limiti di età per partecipare, mentre i titoli di studio richiesti possono variare dal diploma di istruzione secondaria a specifiche lauree, a seconda del profilo e del bando.

Come candidarsi

Le domande per il concorso all’università di Palermo devono essere presentate telematicamente. È necessario essere in possesso dello SPID e di una PEC personale per procedere con la candidatura. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 29 o il 30 maggio 2024. A seconda del bando, e è richiesto il versamento di una tassa di partecipazione tramite il sistema PagoPA.

Questa iniziativa dell’Università degli Studi di Palermo mira a attrarre e sviluppare talenti di alto livello, sostenendo l’espansione e l’innovazione dell’istituto in un contesto accademico dinamico e stimolante.



