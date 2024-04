Concorso Polizia di Stato, 1887 posti: requisiti e domanda

Candidature fino al 13 maggio 2024

Concorso Polizia di Stato. Il Ministero dell’Interno ha lanciato un nuovo concorso per il reclutamento di 1887 allievi agenti nella Polizia di Stato. Questa iniziativa è riservata esclusivamente ai volontari militari, attivi o in congedo, che abbiano servito con ferma prefissata. Gli interessati possono presentare la domanda dal 13 aprile al 13 maggio 2024. Il concorso mira a integrare le forze dell’ordine con personale qualificato. I candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado, a seconda delle altre qualifiche.

Ruolo degli Agenti

La Polizia di Stato svolge un ruolo centrale nella gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza. Gli agenti operano in diversi reparti come la polizia stradale e scientifica, contribuendo alla sicurezza dei cittadini.

Retribuzione

La retribuzione varia in base al grado e alla mansione. È disponibile di seguito una tabella dettagliata che illustra gli stipendi in base al grado e all’anzianità.

Posti riservati e requisiti linguistici

Ci sono 17 posti riservati per i volontari bilingue in italiano e tedesco con competenza di livello B2. È possibile candidarsi alla riserva anche senza servizio militare, purché in possesso di determinati titoli di studio o certificazioni linguistiche.

Requisiti specifici per la partecipazione

Il concorso per la Polizia di Stato è aperto ai militari in diverse situazioni di servizio e prevede limiti di età adeguati all’esperienza militare. Il titolo di studio minimo varia in base alla data di congedo.

Fasi del concorso e materie di studio

Il processo di selezione include una prova scritta, test fisici, esami psicofisici e attitudinali, e una valutazione dei titoli. La prova scritta copre cultura generale, lingua inglese e competenze informatiche. La banca dati per la preparazione è disponibile online.

Calendario prove fisiche e attitudinali

Le prove di efficienza fisica sono previste per i candidati che superano la prova scritta e comprendono corsa, piegamenti e salto in alto. Il calendario delle prove sarà pubblicato il 30 giugno 2023. Gli accertamenti includono esami clinici e test attitudinali per verificare l’idoneità al ruolo di agente.

Concorso Polizia di Stato: come candidarsi

Le domande devono essere inviate tramite una piattaforma online, utilizzando lo SPID e una PEC personale. Tutte le informazioni e il bando sono disponibili sul sito ufficiale della Polizia di Stato.



