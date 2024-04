Concorso polizia locale di Messina per diplomati: requisiti e domanda

Iscrizioni aperte fino al 18 maggio 2024

Il comune di Messina ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il concorso destinato alla selezione di 100 Agenti di polizia locale, rivolto a diplomati. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità di lavoro per coloro che sono interessati a contribuire attivamente alla sicurezza e all’ordine pubblico in Sicilia. I candidati selezionati verranno assunti a tempo pieno e indeterminato.

Dettagli e requisiti del concorso

Il profilo richiesto per partecipare al concorso è quello di agente di polizia locale. È necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato da istituzioni accreditate. Inoltre, i candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e possedere la patente di guida categoria B.

Struttura del concorso in polizia locale Messina

Il processo di selezione del concorso per la polizia locale di Messina si articola in diverse fasi:

Preselezione: Un test preliminare che valuta le competenze logico-matematiche e di ragionamento.



Prova di efficienza fisica: I candidati devono dimostrare la propria idoneità fisica attraverso esercizi specifici come sollevamenti alla sbarra, corsa, piegamenti sulle braccia e salto in alto.



Prova scritta: Dopo aver superato le prove fisiche, i candidati affrontano un esame scritto che comprende quiz a risposta multipla su temi specifici al ruolo.



Prova orale: Coloro che superano la prova scritta accedono alla prova orale, ulteriormente valutativa.

Valutazione dei titoli: Infine, i titoli accademici e professionali vengono esaminati per aggiungere punti al punteggio finale.

Materie da studiare

I candidati dovranno prepararsi su vari argomenti, inclusi diritto penale, normativa di Polizia Locale, Codice della Strada, legislazione sulla privacy, diritto amministrativo, e conoscenze informatiche di base.

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni sono aperte fino al 18 maggio 2024 e possono essere effettuate esclusivamente online tramite la piattaforma INPA. È richiesto il possesso dello SPID e una PEC personale per completare la registrazione. Il costo di iscrizione è di 10 euro.

Questo concorso si presenta come una straordinaria occasione per chi desidera una carriera significativa all’interno delle forze dell’ordine, offrendo stabilità lavorativa e una formazione completa. Le riserve di posti per categorie protette assicurano un’equa opportunità per tutti i partecipanti, rendendo il concorso un importante passo verso una società più inclusiva e sicura.



