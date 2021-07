Vaccino Johnson, rischio rara patologia neurologica

L'allarme arriva dalla Food and Drug Administration che ha controllato circa 100 persone

Nuovo allarme sul vaccino anti covid della Johnson&Johnson: secondo la Food and Drug Administration (agenzia Usa preposta alla sicurezza dei farmaci),ha reso noto che si potrebbe avere una reazione neurologica rara e potenzialmente pericolosa, nota come la sindrome di Guillain-Barre.

L’annuncio arriva dopo i controlli effettuati dalla Fdae e i Centers for Disease Control and Prevention, che hanno esaminato i rapporti di circa 100 persone che hanno sviluppato la sindrome dopo aver ricevuto il vaccino monodose. Quasi tutti hanno richiesto il ricovero in ospedale e una persona è morta.