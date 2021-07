ROMA – “I prossimi 6 mesi saranno importanti: credo che andremo verso l’endemia più che verso la pandemia. E’ uno scenario in cui il controllo della pandemia sarà più elevato e sarà più importante pensare bene a come rafforzare i nostri servizi”. A dirlo è Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, durante il Congresso straordinario della Siti, la Società italiana di igiene.

Sottolineando il ruolo delle politiche di salute pubblica, parla di “6 P”. “Promozione, prevenzione e protezione rimangono attuali, ma oggi – osserva – ci sono anche la predizione, la personalizzazione e la partecipazione”. Per Brusaferro, “la digitalizzazione è la chiave” delle politiche sanitarie per i prossimi anni. “In questa pandemia – prosegue – c’è un monitoraggio con un forte collegamento tra le Regioni e il centro. Dietro a questa proposta c’è il lavoro di migliaia di colleghi che validano, immettono, assemblano, condividono. Spero che questo esempio di monitoraggio possa diventare un esempio per il Paese”.