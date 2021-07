Chiusa la carreggiata in direzione Catania della A19 "Palermo - Catania", al km 132,800, in localita' Assoro (EN)

PALERMO – A causa di un veicolo alimentato a GPL in fiamme, e’ temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Catania della A19 “Palermo – Catania “, al km 132,800, in localita’ Assoro (EN).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per gestire la viabilita’ e consentire la riapertura del tratto nel piu’ breve tempo possibile.