Covid, l’allarme di Fauci: “In corso una pandemia tra non vaccinati”

WASHINGTON – Negli Stati Uniti sul fronte della pandemia si mette male: a lanciare l’allarme è il virologo Anthony Fauci, che punta il dito su chi ancora non si è vaccinato, circa la metà degli americani. “In questo momento è

davvero una pandemia tra i non vaccinati – afferma Fauci -. E’ come se avessimo due Americhe. Questo è un problema, motivo per cui siamo là fuori praticamente a supplicare le persone non vaccinate di andare a farsi vaccinare”, ha dichiarato alla Cnn”.

“Dal momento che abbiamo il 50 per cento del paese non completamente vaccinato, è un problema, soprattutto in presenza di una variante, come la Delta, che ha la straordinaria caratteristica di poter passare con grande efficienza e facilità da persona a persona. E sappiamo di avere molte, molte persone vulnerabili in questo paese che non sono vaccinate. Gli Stati Uniti stanno andando nella direzione sbagliata”.