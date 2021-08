PALERMO – Divampano le fiamme a Marineo e Bolognetta nella provincia di Palermo. Per domare gli incendi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, i forestali e i canadair.

A Marineo le fiamme stanno divorando ettari di macchia mediterranea non distante dal bosco di Ficuzza in contrada San Vito. A Bolognetta il fronte di fuoco molto vasto è in contrada Tumminia. Anche in questo caso l’incendio sta distruggendo ettari di vegetazione.