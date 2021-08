Il Bellini d’oro 2021 a Placido Domingo, Leo Nucci e Caterina Andò

L'edizione di quest'anno si svolgerà al Teatro Antico di Taormina, in occasione del debutto dell'opera "Rigoletto" di Giuseppe Verdi

Si preannuncia come un’edizione imperdibile quella del “Bellini d’oro 2021”, prestigioso riconoscimento istituito dalla Societaò Catanese Amici della Musica e conferito ai piu’ grandi interpreti della scena lirica e ai migliori studiosi del compositore catanese, che quest’anno si svolgerà domani al Teatro Antico di Taormina, in occasione del debutto dell’opera “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, prodotta dal Teatro Massimo Bellini di Catania.

I premiati di questa edizione saranno il baritono emiliano Leo Nucci che in questa nuova esaltante produzione dell’Ente etneo oltre che interprete sara’ anche regista, e il tenore e direttore d’orchestra spagnolo Placido Domingo, che dirigera’ dal podio. A ricevere l’importante premio anche la giornalista e critica teatrale Caterina Ando’, autrice di diversi saggi sul Cigno catanese.

“Nel 53° anno dalla fondazione, la Societa’ Catanese Amici della Musica – spiega la presidente della SCAM, Anna Rita Fontana – e’ onorata di portare avanti il Premio Bellini d’oro, fondato nel 1968 da Antonio Maugeri, che ha presieduto l’Associazione per vent’anni. Questa trentatreesima edizione continua a essere una vetrina di nomi importanti del vasto panorama lirico nonche’ di studiosi encomiabili, che hanno dedicato la loro vita a ricerche sul patrimonio belliniano”.

“Mi auguro – continua – che l’ambito riconoscimento, oltre a valorizzare e custodire sempre i principi di bellezza e armonia insiti nel belcanto del nostro Cigno, ne divulghi la conoscenza nel mondo, continuando a promuovere la crescita culturale del nostro territorio e in particolare della citta’ di Catania. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, Giovanni Cultrera, e il Presidente della Regione Siciliana, l’Onorevole Nello Musumeci, per aver inserito la manifestazione all’interno della prima edizione del Bellininfest”.