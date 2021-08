Addio Roberto, continua a regalarci la tua risata da lassù

BELPASSO – Una muretto maledetto. Un muretto che ha portato il dolore più grande nella famiglia di Roberto Puglisi. Perché non ci sono parole che possono lenire la sofferenza per la perdita di un ragazzo di 20 anni. In quella Fiat Grande Punto sono andati persi i sogni luminosi di Roberto, che aveva deciso di trascorrere una giornata nella splendida spiaggia di Marina di Cottone. E in quella strada che collega il mare alla cittadina di Fiumefreddo, all’una di notte, tutto è finito. Una tragedia in questo agosto rovente. Lacrime calde e amare rigano i volti dei tanti che conoscevano Roberto.

“Un ragazzo pieno di vita”, lo descrivono in tanti sui social. Un volto gioioso, come è impresso sulle foto del suo profilo facebook diventato il diario dell’addio. “Ti distinguevi per la tua risata e per il modo di comprendere i tuoi amici”. Un ragazzo che non diceva mai di no quando qualcuno tendeva la mano. E faceva del suo meglio per aiutare. I suoi amici, infatti, lo consideravano uno di famiglia. “Oggi non ho perso un amico, ma un fratello”, scrive ancora una giovane.

Roberto ha lasciato “questa terra troppo presto”, piange la cugina che gli augura “buon viaggio”.

Tra i preziosi messaggi c’è anche chi lo ha guidato durante i corsi al centro di formazione Eris che ha frequentato. “Era un ragazzo educato, rispettoso, solare e dal cuore grande”, ci dice Alessandro Campisi il suo tutor. Questo il suo commovente addio: “Si dice sempre che non muore mai chi vive nel cuore di chi resta. Sarà anche vero, ma oggi il dolore è immenso per la tua scomparsa. È stato per me un onore accompagnarti durante il tuo percorso scolastico. Buon viaggio, Robertino. Io, tutti i colleghi e gli alunni di Eris Merlino non ti dimenticheremo mai”.

L’ultimo abbraccio a Roberto sarà oggi pomeriggio alla Chiesta del Sacro Cuore nella frazione belpassese di Piano Tavola. Roberto continua a regalarci la tua risata anche da lassù.