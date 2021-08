A Catania “gira” la ruota: “Questa attrazione è un evento”

Parla l'imprenditore Ivan Montenero: "Polemiche e critiche gratuite solo in questa città, mai prima".

CATANIA – È stata accolta dalle polemiche la ruota panoramica. Però un risultato lo ha portato: la zona di piazzale Sanzio è stata “oggetto” di una pulizia straordinaria. Scerbamento, rimozione di rifiuti, rifacimento delle strisce blu del parcheggio. Insomma un restyling della zona che ospita una delle ruote più alte d’Italia che da stasera inizia a girare.

“Noi siamo una società privata – dice l’imprenditore Ivan Montenero — e siamo possessori di ruote panoramiche e ne abbiamo più di una. Solitamente è un evento quando arriva un’attrazione del genere. E le devo dire che questo tipo di polemiche e di critiche negative gratuite le abbiamo avute solo qui in maniera così forte”.

Ma Montenero va oltre le polemiche: “Noi il nostro lavoro lo continuiamo a fare, anche perché portiamo sempre qualcosa di diverso: non è un’attrazione invasiva o che porta fastidio a qualcuno”.

L’imprenditore spiega che è stato “Maurizio Mirenda a persona che ha seguito fin dall’inizio del progetto. Noi rimarremo fino al 7 novembre. In questo periodo la ruota sarà aperta solo di pomeriggio, faremo dalle 17,30 fino a mezzanotte. Quando farà più fresco apriremo un po’ prima”.



Sulla location, Montenegro spiega che “queste ruote dovrebbero essere installate vicino ai laghi, al mare. Anche a livello fotografico e social, perché poi diventa la ruota di Catania e c’è un ritorno d’immagine anche per la città. A Catania le zone che avevamo visto e che potevano essere adatte al momento non erano fruibili. E quindi per forza di cose abbiamo ripiegato su questa”.

E allora, gira la ruota.