MESSINA – Tributo a Franco Battiato oggi al teatro greco di Tindari, in provincia di Messina. Alle 21 in scena il ‘Franco Battiato Tribute”, con il Coro lirico siciliano e l’ensemble orchestrale in residence, diretti da Francesco Costa, con le cantanti Rita Botto e Etta Scollo. Arrangiamento per voce solista, coro lirico ed ensemble orchestrale a cura di Ruben Micieli. Partecipa l’attrice Fioretta Mari. Presenta Salvo La Rosa.