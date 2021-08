Kinema sbarca alla Valle dei Templi

AGRIGENTO – La Grecia e il cinema, il classico e il contemporaneo, la storia e il presente. Sono queste le radici di Kinéma la rassegna di cinema e arti visive curata da Leandro Picarella, che animerà il Parco della Valle dei Templi dal 19 al 21 agosto, per tre giorni di proiezioni e incontri- aperti al pubblico e gratuiti- dedicati al meglio del cinema contemporaneo e ai suoi protagonisti, in un luogo di straordinaria bellezza: ai piedi del Tempio di Giunone, nel parco archeologico e paesaggistico più esteso del mondo- circa 1300 ettari- Patrimonio Culturale dell’Umanità, UNESCO.

Un festival che non è soltanto una rassegna di cinema, ma un laboratorio creativo che offre uno spaccato culturale ampio e all’avanguardia, fra cinema fotografia, teatro e giornalismo.

Gli ospiti

Letizia Battaglia, Donatella Finocchiaro, Ester Pantano, Pietrangelo Buttafuoco, Corrado Fortuna e Ornella Sgroi sono i protagonisti di questa edizione che celebra la Sicilia ma con un respiro internazionale, e ospita una selezione di film e cortometraggi capaci di abbracciare temi e sensibilità diverse. Kinéma vuole offrire al suo pubblico la possibilità di un ritorno all’incontro, opponendosi al distanziamento sociale pur mantenendo quello fisico, cercando di sanare quella profonda ferita che la pandemia ha inferto – e ancora sta infliggendo – alla nostra società. Tempo dunque di ritorno, alla vita e alla cultura grazie a una programmazione curata, che punta anche a creare occasioni d’incontro e scambio tra gli artisti invitati e il pubblico, in un clima di grande informalità e condivisione.

“Piattaforme streaming, serialità, contenuti su contenuti (quanti contenuti!) si sono fatti trovare pronti di fronte alla situazione creata dalla pandemia; e così, soli nelle nostre case davanti a schermi piccoli o grandi, con le nostre casse bluetooth, con i nostri impianti surround o i nostri proiettori, cerchiamo di ricreare un’esperienza che velocemente diventa abitudine, proprio perché privata della sua componente essenziale: il rito collettivo, quel bisogno di unirsi per condividere un’esperienza che accompagna l’essere umano dall’alba dei tempi”. Spiega Leandro Picarella.

In quest’ottica la chiave degli incontri di Kinéma è la condivisione di un’esperienza collettiva che inviti “a una riflessione altra sul mondo e sull’uomo, sulla prossimità, sui luoghi che ci circondano, sulle piccole e grandi storie umane; in sintesi sul ricordarci chi siamo”.

Il programma

Si apre giovedì 19 agosto con la proiezione del pluripremiato film di Emma Dante Le sorelle Macaluso, riconosciuto e celebrato dalla stampa cinematografica con due Premi alla Mostra del Cinema di Venezia 2020, ben 5 Nastri d’Argento, e 6 nomination ai David di Donatello.

“Le sorelle Macaluso è un film sul tempo. Sulla memoria. Sulle cose che durano. Sulle persone che restano anche dopo la morte. È un film sulla vecchiaia come traguardo incredibile della vita” afferma Emma Dante; ma è anche un’opera di un’altra opera – è infatti tratto dall’omonima pièce teatrale, premio Ubu nel 2014 – un lavoro condotto sul confine tra i diversi linguaggi, in cui cinema e teatro s’intrecciano in una piccola tragedia contemporanea che commuove, sconquassa e seduce. Questi temi saranno anche il punto di partenza per una conversazione tra l’attrice protagonista del film Donatella Finocchiaro e la giornalista Ornella Sgroi.

La seconda giornata di Kinéma, venerdì 20 agosto è un omaggio a Franco Battiato attraverso quello che fu il suo esordio dietro la macchina da presa e che valse al “maestro” il Nastro d’argento come miglior regista esordiente: “Perdutoamor” (2003), film autobiografico che racconta la vita dell’artista dalla sognante infanzia siciliana alle prime esperienze nella Milano degli anni Sessanta, in cerca di una strada nell’arte e nella vita.

Scomparso lo scorso 18 maggio a 76 anni, il cantautore di Riposto (Catania) è stato uno di quegli artisti totali, capace di far convivere nella sua produzione musica pop, musica colta, filosofia, religione, pittura e cinema. A ricordarlo saranno gli amici e collaboratori di Battiato: Corrado Fortuna, l’attore che nel film interpreta l’alter ego del musicista, e il giornalista Pietrangelo Buttafuoco.

Ospite d’onore della manifestazione, sabato 21 agosto, è Letizia Battaglia, una pioniera della moderna fotografia, la donna universalmente riconosciuta come una delle figure più importanti dello scenario contemporaneo, non solo per le sue fotografie saldamente presenti nell’immaginario collettivo, ma anche per il valore civile ed etico di tutta la sua produzione.

Kinéma vuole celebrare la grande fotografa dedicandole la serata di chiusura del festival, con la proiezione del filmLa Mia Battaglia di Franco Maresco, un ritratto sotto forma di conversazione tra il regista e la fotografa che è anche un racconto intenso e inedito della città che la Battaglia ha reso nota al mondo per la sua violenza efferata ma senza dimenticare la grazia, l’innocenza e la voglia di non arrendersi.

La vita di una donna è anche al centro di Lui e Io, il cortometraggio di Giulia Cosentino che arriva a Kinéma dopo essere stato in concorso al prestigioso Torino Film Festival.

Nel film i pensieri di una donna prendono vita ad alta voce di fronte alle immagini riprese dal marito. La vita di Lei, catturata dalla cinepresa, si rivela nella dimensione privata di moglie

e madre: ruoli vissuti tra imposizione e scelta. Il mondo di Lui appartiene invece alla dimensione pubblica: militante di partito, attivo nella società̀, sempre in viaggio e lontano da casa. Lui crea i ricordi, Lei è la sua memoria.

In una società̀ che affida agli uomini la creazione delle immagini, in cui alle donne non è riservata altra dimensione che quella domestica, Lui e io offre un potente gesto cinematografico che rimette al centro il punto di vista femminile declinato alla prima persona singolare. Partendo da un ricchissimo fondo filmico girato da un unico cineamatore, in accostamento con materiali sonori composti da nastri magnetici provenienti dal proprio archivio familiare, Giulia Cosentino dà una lettura personale alle immagini, immergendole in nuovi significati e offrendo una narrazione personale ma allo stesso tempo collettiva.

La madrina della kermesse, scelta per Kinéma è Ester Pantano; l’attrice rivelazione dell’anno reduce dal grande successo della serie TV Màkari, porterà per mano gli spettatori nel magico mondo delle arti e della Valle dei Templi.

Kinéma è un evento promosso dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e realizzato da Qoomoon con il patrocinio del Comune di Agrigento.

Tutti gli appuntamenti

Giovedì 19 Agosto

21:00 Sorella Sicilia

Incontro con Donatella Finocchiaro e Ornella Sgroi

a seguire proiezione del film Le Sorelle Macaluso

di Emma Dante (2020)

con Donatella Finocchiaro

Venerdì 20 Agosto

21:00 Attraversando Battiato

Omaggio all’artista siciliano con Corrado Fortuna e Pietrangelo Buttafuoco. Modera Ornella Sgroi

a seguire proiezione del film Perduto Amor

di Franco Battiato, ITA, 87′, 2003

con Corrado Fortuna

Sabato 21 Agosto

21:00

Lui e Io, di Giulia Cosentino, ITA, 13’, 2019

21:30

Incontro con Letizia Battaglia

a seguire proiezione del film La Mia Battaglia

di Franco Maresco, ITA, 30′, 2016

24:00 Festa di chiusura

Presenta le serate Ester Pantano