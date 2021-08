Livelli dell’acqua tornano alla normalità, attesi i controlli dell’Asp

PALERMO – Buone notizie per Palermo e i suoi cittadini, che in queste settimane hanno dovuto fare i conti con i problemi legati alla presenza dell’alluminio nell’acqua che arriva nelle loro abitazioni.

La concentrazione di alluminio, infatti, è diminuita ma si è sempre in attesa dei controlli da parte dell’Asp chiamata ad effettuare dei test per capire se questi sono rientrati nella norma.

“L’AMAP informa che, in merito alla criticità connessa alle acque in uscita dal Serbatoio di Monte Grifone – si legge in una nota diffusa dalla municipalizzata -, grazie alle modifiche ai processi di potabilizzazione suggerite dall’Istituto Superiore della Sanità e all’abbassamento delle temperature, già da qualche giorno si è fortemente ridotta la concentrazione di alluminio, rientrata al di sotto del valore di parametro indicatore previsto dalla normativa vigente per le acque potabili. I dati sono stati riscontrati tramite gli esami condotti quotidianamente da Amap tramite il proprio laboratorio, specificatamente attrezzato ed accreditato.

I tecnici della Società monitorano costantemente la qualità dell’acqua in uscita dal Serbatoio di Monte Grifone e già nella giornata di lunedì 23 agosto, verificata la stabilità dei risultati, sarà richiesto all’ASP un campionamento di ricontrollo. Si chiarisce comunque, che fino a quando l’ASP non provvederà alla certificazione del rientro nei parametri di legge, permane la validità della Ordinanza Sindacale n. 132 del Sindaco di Palermo del 30/07/2021. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it ovvero telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)“.