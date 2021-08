Palermo, la società registra tutti i loghi storici

PALERMO – Tutti i loghi storici sono stati registrati dal Palermo F.C.: un lungo e faticoso percorso, mai affrontato prima, che si è concluso con l’ultima attesissima acquisizione: il logo dell’U.S. Città di Palermo. Il lancio della nuova campagna abbonamenti della squadra rosanero celebra la storia del club del capoluogo siciliano.

“Abbiamo fortemente voluto iniziare questo percorso fin dai primi mesi di vita della nuova società. Su questo fronte il Palermo F.C. ha lavorato in silenzio nel corso degli ultimi due anni e oggi possiamo dire di aver raggiunto, con fatica, il massimo risultato, forse inizialmente persino insperato, contro tutto e tutti. Finalmente ogni cosa è al suo posto. La storia del Palermo è ora la storia del Palermo F.C.”, ha dichiarato il presidente Dario Mirri.

La nuova campagna abbonamenti parte sotto l’auspicio dei marchi che hanno accompagnato la squadra negli anni, con una creatività realizzata in collaborazione con l’agenzia Gomez&Mortisia, che idealmente li raccoglie tutti in una maglia celebrativa. La t-shirt sarà effettivamente realizzata e messa a disposizione degli abbonati che la riceveranno in regalo con l’abbonamento, con la personalizzazione ricamata del proprio codice abbonato.