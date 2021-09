La pioggia causa danni: cade albero lungo la SS118

Si sta lavorando per ripristinare il traffico veicolare

CORLEONE (PA) – La città di Palermo si è svegliata sotto una copiosa pioggia che ha creato qualche disagio allagando qualche strada, impedendone il passaggio.

LEGGI ANCHE: Meteo: temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla in Sicilia

Lungo la strada statale 118 direzione Centro Occidentale Sicula, sempre a causa della pioggia, all’altezza del km 22 a Corleone, in provincia di Palermo, è caduto un albero che ha bloccato la circolazione veicolare.

Sul posto è presente il personale Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire la rimozione dell’arbusto e la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO DELLE 10: la circolazione è tornare regolare