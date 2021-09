Allerta gialle come nel resto della Sicilia

L’allerta meteo lo aveva previsto. Un forte temporale si è abbattuto su Palermo a partire dalle 5 del mattino. Il fragore dei tuoni ha svegliato i palermitani.

Le previsioni dicono che in Sicilia, specie fra il capoluogo e Trapani, continuerà a piovere anche nelle prossime ore. La Protezione civile ieri ha diramato un avviso di allerta gialla per tutta la giornata. “Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sui settori occidentali”.

Dovrebbe migliorare domani, domenica, ma proseguirà l’instabilità con possibile rovesci nelle zone interne della Sicilia. Pioggia anche nel resto d’Italia.

Leggi notizie correlate • Palermo, apocalisse di pioggia - Adesso diteci cosa è successo

Le temperature subiranno una lieve diminuzione, specie nei valori massimi, che oscilleranno tra 27 gradi e 31 gradi. Le minime non subiranno grandi variazioni.

Il primo temporale dopo la caldissima estate ha provocato allagamenti e alberi caduto in alcune zone della città. Si è allagata via Libertà, all’altezza del Giardino Inglese, la zona di viale Regione Siciliana all’altezza di Corso Calatafimi, corso Re Ruggero, la zona di Mondello dove sono presenti i vigili del fuoco a presidiare le strade allagate. In viale Piemonte è caduto un albero.

Decine le telefonate ai vigili del fuoco da parte di automobilisti rimasti bloccati nelle strade allagate. Su un tratto della strada statale 188 nella zona del cortonese il traffico è stato temporaneamente bloccato a causa di un albero caduto all’altezza del chilometro 22. E’ intervenuto il personale dell’Anas. Allagamenti anche nella statale 113 tra Villabate e Ficarazzi e nella zona di Partinico dove si è registrato anche un black-out elettrico.



LEGGI ANCHE: Maltempo a Palermo, albero cade sulla pista ciclabile