Meteo, le previsioni in Italia: ancora scorci di estate

In alcune regioni si potrebbero vedere anche delle piogge

La prima settimana di settembre inizierà con la presenza di una saccatura sulle vicine regioni balcaniche pronta ad ostacolare le velleità di un’alta pressione intenta a riportare sull’Italia una sorta di estate settembrina.

Sembra che la stagione estiva non voglia abbandonare rapidamente il Mediterraneo, cedendo il passo alla stagione autunnale. Nell’ultimo weekend c’è stata una forte instabilità atmosferica in gran parte del Paese. Questo, scrive “ilmeteo.it”, a conseguenza del transito di un vortice che riuscirà a mantenere condizioni meteo piuttosto agitate già da lunedì 6 segnatamente sulle regioni del Sud.

Questo scenario meteorologico terrà compagni agli italiani almeno fino a giovedì 9, quando il Paese continuerà a rimanere diviso tra un contesto stabile e anche un po’ caldino per il calendario sulle regioni del Centro-Nord ed uno ancora incerto per le estreme regioni del Sud specie su Calabria e Sicilia con locali disturbi in arrivo fino alla Sardegna più orientale.

In seguito, nonostante l’estate settembrina cercherà di conquistare tutto il Paese, proprio sul finire della settimana le correnti fresche ad instabili di origine atlantica pare abbiano tutte le intenzioni di minacciare il nostro Paese con l’intento di provocare un deciso e generale peggioramento.