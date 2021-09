Covid, corsa ai vaccini: 10 giorni per mettersi in regola col green pass

Dal 15 ottobre green pass obbligatorio per tutti i lavoratori. Aumentano le prenotazioni negli hub. Ecco cosa serve per mettersi in regola

ROMA – Covid, è iniziata la corsa ai vaccini: ci sono dieci giorni a disposizione per gli italiani per mettersi in regola con il green pass che sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici e privati.

In questi giorni negli hub vaccinali del Paese si sta registrando un incremento delle inoculazioni di vaccini anti Covid dettata dal provvedimento del governo che ha istituito l’obbligatorietà del certficato verde per svolgere qualsiasi attività lavorativa nella pubblica amministrazione e nelle aziende private. Una obbligatorietà che sta spingendo gli indecisi del vaccino a regolarizzare la propria posizione vaccinale.

Il certificato verde è valido 15 giorni dopo la prima dose, questo significa che chi vuole avere il Green pass in tasca da metà ottobre ha tempo fino al 30 settembre, dieci giorni da oggi. Il commissario Paolo Figliuolo ha parlato di un aumento del 35% delle vaccinazioni e di una crescita delle prenotazioni dal 20% al 40%. Ma si deve vedere nei prossimi giorni se il trend si stabilizzerà su queste percentuali.

Il Green pass viene rilasciato a chi è vaccinato, a chi è guarito dal Covid ma anche a chi si sottopone a un tampone rapido o molecolare. Il Green pass di chi si è sottoposto a un tampone rapido avrà validità 48 ore, quello di chi ha effettuato un molecolare 72 ore. I tamponi saranno a pagamento tranne che per i soggetti fragili a cui è stata sconsigliata la vaccinazione. Chi sceglie il tampone rapido per avere il certificato verde senza vaccinarsi dovrà pagare un prezzo che è stato calmierato dal governo fino a fine anno e che è stato fissato in 15 euro per gli adulti e 8 euro per i minorenni.