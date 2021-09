Dell’Utri: “Risposta agli odiatori”, il legale di Mori: “Una bufala”

PALERMO – “Questa assoluzione è una svolta non solo per me ma per la giustizia italiana, questo processo era mostruoso”. Lo ha detto all’Adnkronos, Marcello Dell’Utri, subito dopo l’assoluzione nel processo d’appello sulla trattativa tra Stato-mafia. In primo grado l’ex senatore era stato condannato a dodici anni di carcere.

“Voglio ricordare e ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto in questi anni mi voglio invece dimenticare tutti gli altri, quelli che odiano”, ga aggiunto Dell’Utri. “Voglio anche ringraziare le persone e tutti gli amici che mi hanno sostenuto sempre e che hanno creduto nella mia innocenza. Innanzitutto un ringraziamento ai miei familiari e agli amici, che sono tanti, tantissimi. Questa assoluzione è la risposta più bella a tutti gli odiatori”.

“Siamo felici perché il nostro assistito è stato dichiarato estraneo a questa imputazione, dopo 25 anni di processi, in relazione al periodo successivo al ’94”: sono le parole dell’avvocato Francesco Centonze, legale insieme a Francesco Bertorotta e Tullio Padovani dell’ex senatore Dell’Utri. “Questo è l’esito necessario alla luce delle carte processuali”, ha aggiunto. “Dell’Utri evidentemente non è stato il trait d’union tra la mafia e la politica”, ha concluso.

“E’ un’assoluzione di cui io e il collega che difende Giuseppe De Donno siamo stati sempre convinti. Finalmente la verità è venuta fuori a costo di sacrificio e di grande lavoro”, ha spiegato Basilio Milio, legale del generale Mario Mori commentando la sentenza del processo sulla trattativa Stato-mafia”.

“Abbiamo sentito sia il generale Mori che De Donno e sono molto contenti. La sentenza stabilisce che la trattativa non esiste. E’ una bufala, un falso storico”, ha concluso.



