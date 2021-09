Sigel Marsala, lunedì la ripresa degli allenamenti

MARSALA – A quindici giorni dall’avvio del campionato nazionale di serie A2 la Sigel Marsala ha ultimato la quinta settimana del lavoro preparazione. Una settimana fruttuosa quella delle azzurre costellata dai primi approcci con il ritmo partita, col proprio campo di gioco (come nel caso dell’allenamento dello scorso 20 settembre con Terrasini) e di abbozzare gli schemi, dando modo allo staff di Davide Delmati di registrare i meccanismi ed equilibri di squadra.

Dopo l’allenamento congiunto di lunedì scorso che ha avuto luogo al “Fortunato Bellina”, la nostra Prima Squadra si è recata in trasferta incontrando tra mercoledì e giovedì dapprima Ranieri International Soverato (A2, girone “B”) e il giorno seguente S. Anna (B1). Nonostante i carichi di lavoro di questo primo mese di precampionato, diversi sono stati gli spunti interessanti, con la squadra sulla buona strada verso la ricerca il più possibile della migliore intesa collettiva e della condizione atletica già forma campionato. Venerdì, al rientro in sede, sostenuta una seduta in sala-pesi a seguito del quale sono stati accordati al gruppo due giorni liberi. Ripresa delle attività della Prima Squadra fissata regolarmente a lunedì 27 settembre.

Inoltre, la Società è lieta di annunciare che si avvicina uno dei momenti più memorabili e alti di tutta la stagione come quella della presentazione ufficiale. Nella settimana del debutto in campionato, mercoledì 6 ottobre 2021 alle 17.00 al Museo Archeologico Regionale Lilibeo-Baglio Anselmi sito al Lungomare Boeo n°30 verrà svelata la Sigel Marsala edizione 2021/’22. Sarà occasione per presentare la riconfermata mise societaria, i nuovi quadri tecnici tra cui l’allenatore Davide Delmati e le giovani azzurre presto protagoniste nella stagione di serie A2.



