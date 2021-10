Catania – “Di ferro, di rose, di ombre” e’ il titolo del progetto che le MaleTinte stanno realizzando con il sostegno del Teatro Stabile di Catania, ispirandosi al tema e alle evocazioni delle donne in guerra in ogni tempo e intrecciando cosi’ il loro lavoro allo spettacolo “Donne in Guerra”, diretto da Laura Sicignano, in scena fino al prossimo 29 ottobre. Tra le iniziative collaterali a questo spettacolo che apre la Stagione 2021-2022, il prossimo 13 ottobre alle 19.30 sara’ inaugurata l’installazione del collettivo di artiste, tutto al femminile, lo stesso che nei mesi scorsi ha gia’ realizzato l’opera murale sulla facciata laterale della Sala Verga, o-Maggio a Mariella Lo Giudice.

Ora dal materiale di recupero del Teatro nasce questa percorso tra luci e ombre a cura di Annachiara Di Pietro, Valeria Cariglia SinMetro, Martina Grasso, UtaDag, Iolanda Mariella, Claudia Corona, Francesca Franco, Irene Catania, Alice Valenti, Marinella Riccobene, Agata Vitale, Monica Saso e Lydia Giordano. “Di ferro, di rose, di ombre – racconta il collettivo – nasce dal ciclo continuo di piccole vittorie e grandi disfatte, da inviti e da abbandoni, dall’inutile dimenticato che ritrova un movimento vitale in un nuovo spazio.

Le MaleTinte resistono, reinventandosi, per raccontare la scelta quotidiana e necessaria verso l’arte e i suoi materiali, visibili e non. Toste come il ferro, tinte di ruggine e ineffabili come le ombre, necessitiamo di una superficie per vedere le sagome dei nostri corpi e dei nostri pizzi ritagliate dalla luce prendere spazio, allungarsi, raggiungere le altre. Spazi liberi e astratti che aiutano a camminare fra le macerie e silenzi e carillon che accompagnano l’azione e il riposo, in un bosco asciutto di pochi elementi”. L’installazione restera’ visitabile fino al 28 ottobre, nel Ridotto del Teatro Verga, negli orari di apertura del botteghino. (ANSA).



