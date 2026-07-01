Romano Mobili presenta l’offerta Summer 2026: lavatrice, asciugatrice e robot Samsung in regalo

Arredare casa è una scelta che mette insieme gusto, funzionalità e visione progettuale. È proprio in questo equilibrio che si inserisce l’iniziativa pensata da Romano Mobili per l’estate 2026: una proposta che intreccia il design degli ambienti domestici con la tecnologia degli elettrodomestici di ultima generazione.

Grazie a una collaborazione con Samsung, chi acquista una cucina completa entro il 30 luglio 2026 riceve in omaggio una colonna lavabiancheria e, con un ulteriore semplice passaggio, anche un robot per la pulizia dei pavimenti dal valore considerevole. Un’occasione concreta, rivolta a chi desidera rinnovare la propria casa senza rinunciare alla qualità dei materiali, alla cura del progetto e all’affidabilità degli elettrodomestici.

Una tradizione che dal 1960 sceglie il meglio per la casa

Prima di entrare nel dettaglio della promozione, vale la pena ricordare chi la propone. Romano Mobili è un punto di riferimento per l’arredamento nel territorio palermitano da oltre sessant’anni: nata nel 1960 a Partinico, l’azienda ha costruito la propria reputazione su una selezione attenta dei marchi proposti, sulla cura nella progettazione degli interni e su un servizio che accompagna il cliente dalla prima idea fino al montaggio finale.

Non si tratta, quindi, di un semplice negozio di mobili, ma di una realtà che interpreta l’arredo come un progetto su misura, capace di valorizzare ogni spazio e di rispondere anche alle esigenze meno standard. È in questa logica, “scegliamo il meglio per la tua casa”, che si colloca l’offerta Summer 2026, pensata come un’estensione naturale di quella stessa attenzione alla qualità complessiva dell’abitare.

Cucina completa e colonna lavabiancheria Samsung in omaggio

Il cuore dell’iniziativa è semplice e trasparente. Acquistando una cucina completa di elettrodomestici Samsung, il cliente riceve in regalo una colonna lavabiancheria composta da lavatrice e asciugatrice dello stesso marchio. Si tratta di due elettrodomestici che, oltre a ottimizzare lo spazio grazie alla configurazione verticale a colonna, garantiscono prestazioni elevate in termini di efficienza energetica e cura dei tessuti.

In un acquisto importante come quello di una cucina, spesso il vero fulcro della casa, lo spazio in cui si concentra gran parte della vita quotidiana, poter contare su una dotazione completa per il bucato rappresenta un vantaggio tangibile, che si traduce in un risparmio reale e in una maggiore coerenza tecnologica tra i diversi ambienti dell’abitazione.

Il doppio omaggio: il robot Jet Bot Combo Samsung

L’offerta, però, riserva un secondo vantaggio. Registrando il proprio acquisto sul portale Samsung aderente all’iniziativa, il cliente riceve anche un Jet Bot Combo, il robot aspirapolvere e lavapavimenti intelligente di Samsung, dotato di funzione di lavaggio e di svuotamento automatico. Un dispositivo dal valore di circa mille euro, progettato per semplificare la gestione quotidiana della casa e per integrarsi con gli altri elettrodomestici connessi.

Il meccanismo del “doppio omaggio” premia quindi chi completa i pochi passaggi richiesti, trasformando un acquisto già vantaggioso in un’opportunità ancora più interessante. È utile sottolineare che la registrazione avviene direttamente sul sito ufficiale del produttore: un passaggio che, oltre a garantire la validità della promozione, offre al cliente la tranquillità di interfacciarsi con i canali ufficiali Samsung.

Perché è una promozione di valore, non un’occasione qualsiasi

In un mercato spesso affollato di offerte aggressive, l’iniziativa di Romano Mobili si distingue per un’impostazione diversa. Gli omaggi non sono prodotti di fascia bassa pensati semplicemente per “fare numero”, ma elettrodomestici Samsung di gamma medio-alta, coerenti con il posizionamento del negozio e con le aspettative di una clientela attenta alla qualità.

La logica non è quella del ribasso fine a sé stesso, bensì quella di costruire un pacchetto completo e armonico: una cucina progettata su misura, affiancata da elettrodomestici affidabili per il bucato e per la pulizia dei pavimenti. Il risultato è una casa più funzionale, tecnologicamente aggiornata e curata nel dettaglio, in linea con la filosofia che da sempre contraddistingue l’azienda. Per chi sta valutando un investimento sull’arredo, il valore complessivo degli omaggi incide in modo significativo sul rapporto tra spesa e qualità ricevuta.

Come aderire all’offerta e dove trovare Romano Mobili

La promozione Summer 2026 è valida fino al 30 luglio 2026: chi è interessato ha quindi tutto il vantaggio nel muoversi con un certo anticipo, anche per definire con calma la progettazione della propria cucina insieme allo staff specializzato in interior design.

Per ricevere informazioni, valutare i modelli disponibili e verificare i dettagli dell’iniziativa, è possibile rivolgersi direttamente allo showroom o ai recapiti dell’azienda. Romano Mobili – storico negozio di mobili, arredamento e interior design in provincia di Palermo ha sede in Corso dei Mille 71-73, a Partinico (PA), nel cuore della provincia palermitana.

Lo showroom è anche raggiungibile telefonicamente al numero 091 890 1413. Per chi sta pensando di rinnovare la cucina, l’estate 2026 si presenta dunque come un momento particolarmente favorevole: un progetto d’arredo curato, una colonna lavabiancheria Samsung in omaggio e un robot intelligente per la pulizia dei pavimenti, il tutto all’interno di una proposta pensata per durare nel tempo. Un’occasione da valutare con attenzione, prima che le scorte si esauriscano.