CATANIA – Il corpo di un uomo di 42 anni con diverse ferite di arma da taglio è stato trovato da carabinieri in un garage di un condominio in via Fiume, in una zona periferica di Catania. Indagano militari dell’Arma del comando provinciale coordinati dalla Procura distrettale etnea.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI