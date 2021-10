GesanCom Fly: triangolare contro Medtrade e Caffè Trinca

MARSALA – Ottimo Test Match per la GesanCom Fly Volley Marsala che, nel pomeriggio di sabato 9, al 4° Memorial “Maria Luisa Di Marzo” a Sferracavallo (PA) gioca un triangolare molto interessante incrociando le armi contro la Medtrade Volley Palermo e Caffè Trinca Palermo, creando, così, di fatto un anticipo di campionato tra formazioni dello stesso girone di B2.

Un insieme di spunti molto interessanti, per Coach Marco Adornetto, arrivano già con la prima sfida; Caffè Trinca Palermo rende la vita complicata alle libellule biancoazzurre che vincono, non senza difficoltà, il primo set 26-24. Poi, il ritorno delle ragazze di Tommaso Pirrotta che pareggiano il conto dei set, vincendo il secondo, 25-19. Nel terzo è decisivo parziale la GesanCom Fly Volley Marsala fa vedere in campo quanto di buono costruito in questi mesi di preparazione aggiudicandosi il set 25-22.

Non da meno sono state le ragazze della Medtrade Volley Palermo di Linda Troiano, alla cui madre è intitolato il torneo, che perdono, entrambi i set, ma con parziali davvero combattuti 28-26 e 25-23 che testimoniano quanto difficile e combattuta sia stata la contesa.

In settimana lavoreremo nei fondamentali di battuta e ricezione, dichiara il D.S. Peppe Viselli, sono sicuro che con il lavoro attento e meticoloso di Marco Adornetto la squadra potrà fare bene. La difesa di squadra con il nostro libero Giulia Modena ha recuperato palloni importante, buona la distribuzione del gioco con tutte le attaccanti sempre prese in considerazione. Siamo consapevoli che le squadre che andremo ad affrontare venderanno cara la pelle e giocheranno contro di noi ai massimi livelli, noi rispetteremo tutti ed affronteremo tutte le gare con la massima attenzione e concentrazione senza sottovalutare nessuna squadra”.



