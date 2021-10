Meteo, anticipo d’inverno: calo delle temperature in Sicilia

Maltempo in arrivo, ecco i giorni critici

Cielo sereno o caratterizzato dal transito di spesse ma innocue velature sulla Sicilia centromeridionale; sul resto del meridione cielo generalmente molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, più intensi su Molise e Puglia garganica e, dal pomeriggio, anche su Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale.

Condizioni meteo in peggioramento

Da fine giornata attesa una parziale attenuazione dei fenomeni sulle regioni peninsulari con estesi rasserenamenti su coste ed entroterra Campano, Puglia salentina, Basilicata ionica e nord Calabria. Temperature minime senza variazioni di rilievo; massime in calo su Salento, Calabria e Sicilia nordorientale; stazionarie altrove. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Temperature in calo in tutto il Sud, un anticipo di inverno con piogge sparse e un peggioramento delle condizioni meteo tra mercoledì e giovedì.

