Allerta meteo in Sicilia, rischio fango e detriti a Palermo

Le previsioni del tempo non sono buone. Preoccupazione per i detriti non rimossi.

PALERMO- In Sicilia si scruta il cielo con apprensione, in vista di un fine settimana che potrebbe essere complicato dal punto di vista metereologico. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani. Si prevede un livello di allerta gialla. In particolare, si legge nell’avviso, si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sui settori occidentali. Venti tendenti a forti orientali sui settori meridionali, con rinforzi di burrasca dalla sera”..

La pioggia a Palermo

La pioggia che cade, con forza, a Palermo, non è un semplice evento da previsioni meteo. Chiama in causa questioni delicate come la sicurezza e l’incolumità delle persone. Abbiamo ancora negli occhi le scene tremende , soprattutto di Partanna Mondello e le macchine trascinate dal fango, con i muri crollati. Che tempo farà? Si aspetta e si spera che le piogge non siano forti.

Fango accumulato: l’allarme

“Dopo una settimana, RAP oltre le proprie competenze, ha accumulato il fango arrivato dalla frana in alcune zone del quartiere di Partanna e Mondello. In attesa che il fango asciugasse, hanno chiesto la caratterizzazione dei rifiuti e solo dopo aver ricevuto il codice rifiuti attribuito dal laboratorio, RAP potrà rimuovere queste montagne di terra. Da domenica è previsto nuovamente pioggia e la Protezione Civile di Palermo, ancora una volta ha dimostrato di non avere interesse per la popolazione. Ho chiesto all’assessore competente di attivare la procedura d’urgenza dato che la Protezione Civile non ha fatto nulla, per la rimozione immediata. coinvolgendo l’esercito italiano”. Così il consigliere comunale, Ottavo Zacco, su Facebook, con alcune foto a corredo. Zacco dice a LiveSicilia.it: “I residenti hanno molta paura. La Rap ha fatto un grande lavoro, ma è bloccata dalla burocrazia. Ci sono montagne di detriti non rimossi. Cosa succederà se dovesse piovere forte?”. Del resto, basta fare un giro per via Tolomea, colpita dal precedente temporale, per rendersi conto dei cumuli.



